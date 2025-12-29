29 dic. 2025
Benítez ilusionado con ir al Mundial

Juan Gabriel Benítez participó de la Copa Árabe y apunta al 2026.

Diciembre 29, 2025 09:21 a. m. • 
Por Redacción D10
Benitez, árbitro paraguayo_64831649.JPG

Acción. Benítez tuvo una buena participación en Catar.

Foto: Gentileza

El árbitro paraguayo Juan Gabriel Benítez conversó con Fútbol a lo Grande (1080 AM) sobre lo que representó su participación en la Copa Árabe de la FIFA en Catar, pero sin perder el foco principal, que es llegar a la Copa Mundial que se disputará entre junio y julio del año próximo en Estados Unidos, México y Canadá.

El juez y los asistentes Eduardo Cardozo y Milciades Saldívar fueron elegidos de un selecto grupo de árbitros sudamericanos y tuvo la posibilidad de dirigir en seis encuentros, incluyendo una semifinal.

“Gracias a Dios, pudimos participar no solamente del evento en sí, sino primeramente de la fase clasificatoria. Nosotros ya nos habíamos ido el 20 de noviembre y acabamos de regresar. Contentos, porque en total pudimos tener seis partidos. Nuestra participación fue positiva”, evaluó.

MUNDIAL. Benítez contó que en enero próximo participará en un seminario de FIFA, que se realizará en Río de Janeiro, Brasil, y en el que estarán varios preseleccionados para el Mundial.

“Con muchas esperanzas, de cumplir con los requisitos y de poder representar al país que, para mí, sería un inmenso honor”, subrayó el árbitro que tuvo participación en el Mundial de Clubes en este 2025.

Juan Gabriel Benítez Copa del mundo Copa Mundial
Redacción D10
