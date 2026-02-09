09 feb. 2026
Copa del Mundo

Alejandro Domínguez dice que es “justo” número de plazas para el Mundial

El presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), Alejandro Domínguez, dijo este lunes que es “apenas” justo que la región disponga de 6,5 plazas para el Mundial 2026, tras apuntar que las eliminatorias de la zona son “las más igualitarias y competitivas” del mundo.

Febrero 09, 2026 05:16 p. m. • 
Por Redacción D10
Messi

Lionel Messi y Argentina levantan la Copa del Mundo lograda en Qatar 2022.

“Estamos contentos porque es la primera vez que Sudamérica tiene seis cupos y medio, eso a nosotros apenas nos parece justo”, dijo Domínguez a periodistas tras la firma de un memorando de entendimiento entre la Conmebol en el Ministerio de la Niñez y la Adolescencia de Paraguay.

“El mundo es testigo de que las eliminatorias y clasificatorias a un mundial, las más difíciles del mundo, se juegan en Sudamérica. Las más igualitarias, más competitivas, se juegan en Sudamérica”, añadió.

Domínguez también dijo que las copas del mundo crecerían en calidad si los 10 países de Conmebol contaran con billetes directos.

En este sentido, recordó que Conmebol persigue que el Mundial de 2030 se juegue con 64 selecciones, un extremo que podría incrementar los cupos sudamericanos a la máxima cita del balompié.

“Si así fuera el caso, queremos que haya partidos en cada una de las sedes ya elegidas de Conmebol (Uruguay, Paraguay y Argentina), y sobre todo tener a los 10 países dentro de la competición”, apuntó.

El pasado 13 de noviembre, el seleccionador de Italia, Genaro Gattuso, manifestó que se deben “revisar los criterios” de clasificación al Mundial, tras criticar que en el caso de Sudamérica pasan de forma directa seis equipos de 10, y un séptimo puede jugar la repesca, según medios de comunicación que se hicieron eco de esas declaraciones.

Gattuso se pronunció de este modo previo a la victoria de Italia por 0-2 ante Moldavia en las eliminatorias europeas, un resultado que no les alcanzó para sellar su pase directo al Mundial de 2026, por lo que la Azzurra deberá disputar el repechaje.

La tetracampeona del mundo jugó su último Mundial en Brasil 2014.

En total, 54 selecciones de la Unión de Asociaciones Europeas de Fútbol (UEFA) pelean 16 plazas para el Mundial de 2026, 12 de ellas directas, y cuatro por vía de los ‘playoffs’.

Alejandro Domínguez Conmebol Copa Mundial
Redacción D10
Más contenido de esta sección
Copa del mundo
Copa del Mundo
El calendario del Mundial 2026, el 6 de diciembre
La FIFA dará a conocer el calendario de partidos de la próxima Copa del Mundo masculina de fútbol 2026 en una transmisión global en directo el 6 de diciembre, desde Washington, en la que también revelará las horas y estadios de los 104 encuentros.
Diciembre 01, 2025 05:05 p. m.
 · 
Redacción D10
Albirroja_61343669.jpg
Copa del Mundo
Bombos listos para el sorteo de la Copa del Mundo
Ya están conformados los cuatro bombos para el sorteo de la Copa del Mundo, que será el 5 de diciembre. Paraguay está en el tercer bolillero.
Noviembre 19, 2025 02:41 p. m.
 · 
Redacción D10
luquita.jfif
Copa del Mundo
España, Bélgica, Austria, Escocia y Suiza elevan a 39 las clasificadas
España, Bélgica, Austria, Escocia y Suiza se sumaron a la lista de selecciones clasificadas para la fase final del Mundial y elevaron a 39 el número de participantes que formaran ya el cartel de Estados Unidos, México y Canadá 2026.
Noviembre 18, 2025 08:07 p. m.
 · 
Redacción D10
Lionel Messi
Copa del Mundo
Así es la nueva camiseta de Argentina para el Mundial
La selección argentina de fútbol presentó este miércoles el nuevo uniforme que utilizará durante el Mundial 2026 de Estados Unidos, Canadá y México.
Noviembre 05, 2025 04:24 p. m.
 · 
Redacción D10
infantino_41773494.jpg
Copa del Mundo
Infantino sobre Gaza: FIFA “no puede resolver los problemas geopolíticos”
El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, emitió un comunicado en el que pidió la paz, pero no mencionó posibles sanciones a la Federación de Israel.
Octubre 02, 2025 08:45 p. m.
 · 
Redacción D10
Mascota Mundial 2026
Copa del Mundo
Las mascotas oficiales del Mundial 2026
La FIFA presentó este jueves a las mascotas oficiales del Mundial 2026, que será organizado por Canadá, Estados Unidos y México, y que representan a un alce, un águila y un jaguar, animales simbólicos de estos tres países.
Septiembre 25, 2025 02:13 p. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más