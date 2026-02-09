Alejandro Domínguez dice que es “justo” número de plazas para el Mundial

“Estamos contentos porque es la primera vez que Sudamérica tiene seis cupos y medio, eso a nosotros apenas nos parece justo”, dijo Domínguez a periodistas tras la firma de un memorando de entendimiento entre la Conmebol en el Ministerio de la Niñez y la Adolescencia de Paraguay.

“El mundo es testigo de que las eliminatorias y clasificatorias a un mundial, las más difíciles del mundo, se juegan en Sudamérica. Las más igualitarias, más competitivas, se juegan en Sudamérica”, añadió.

Domínguez también dijo que las copas del mundo crecerían en calidad si los 10 países de Conmebol contaran con billetes directos.

En este sentido, recordó que Conmebol persigue que el Mundial de 2030 se juegue con 64 selecciones, un extremo que podría incrementar los cupos sudamericanos a la máxima cita del balompié.

“Si así fuera el caso, queremos que haya partidos en cada una de las sedes ya elegidas de Conmebol (Uruguay, Paraguay y Argentina), y sobre todo tener a los 10 países dentro de la competición”, apuntó.

El pasado 13 de noviembre, el seleccionador de Italia, Genaro Gattuso, manifestó que se deben “revisar los criterios” de clasificación al Mundial, tras criticar que en el caso de Sudamérica pasan de forma directa seis equipos de 10, y un séptimo puede jugar la repesca, según medios de comunicación que se hicieron eco de esas declaraciones.

Gattuso se pronunció de este modo previo a la victoria de Italia por 0-2 ante Moldavia en las eliminatorias europeas, un resultado que no les alcanzó para sellar su pase directo al Mundial de 2026, por lo que la Azzurra deberá disputar el repechaje.

La tetracampeona del mundo jugó su último Mundial en Brasil 2014.

En total, 54 selecciones de la Unión de Asociaciones Europeas de Fútbol (UEFA) pelean 16 plazas para el Mundial de 2026, 12 de ellas directas, y cuatro por vía de los ‘playoffs’.