Copa del Mundo

La Copa del Mundo llega a México para cumplir gira a 100 días del Mundial

El trofeo de la Copa del Mundo FIFA llegó este viernes al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), ubicado en el central Estado de México, para cumplir una gira de 26 días por diez ciudades del país.

Febrero 27, 2026 05:12 p. m.
El trofeo de la Copa del Mundo en México.

El trofeo, que regresó por tercera vez tras los Mundiales de 1970 y 1986, arribó 104 días antes del inicio del torneo que organizan México, Estados Unidos y Canadá y comenzará el 11 de junio en Ciudad de México.

Tras la llegada al aeródromo, el exseleccionado Roberto Ayala y el mexicano Hugo Sánchez fueron los encargados de mostrar el trofeo. EFE

FIFA World Cup 2026 Final Draw
Copa del Mundo
Paraguay, en el grupo de Estados Unidos, Australia y del repechaje europeo
Tras el sorteo de grupos de la Copa del Mundo realizado en Washington, la Selección Paraguaya de Fútbol quedó en el Grupo D que lo comparte con Estados Unidos, Australia y repechaje europeo.
Diciembre 05, 2025 04:08 p. m.
 · 
Redacción D10
Copa del mundo
Copa del Mundo
El calendario del Mundial 2026, el 6 de diciembre
La FIFA dará a conocer el calendario de partidos de la próxima Copa del Mundo masculina de fútbol 2026 en una transmisión global en directo el 6 de diciembre, desde Washington, en la que también revelará las horas y estadios de los 104 encuentros.
Diciembre 01, 2025 05:05 p. m.
 · 
Redacción D10
Copa del Mundo
Bombos listos para el sorteo de la Copa del Mundo
Ya están conformados los cuatro bombos para el sorteo de la Copa del Mundo, que será el 5 de diciembre. Paraguay está en el tercer bolillero.
Noviembre 19, 2025 02:41 p. m.
 · 
Redacción D10
Copa del Mundo
España, Bélgica, Austria, Escocia y Suiza elevan a 39 las clasificadas
España, Bélgica, Austria, Escocia y Suiza se sumaron a la lista de selecciones clasificadas para la fase final del Mundial y elevaron a 39 el número de participantes que formaran ya el cartel de Estados Unidos, México y Canadá 2026.
Noviembre 18, 2025 08:07 p. m.
 · 
Redacción D10
Lionel Messi
Copa del Mundo
Así es la nueva camiseta de Argentina para el Mundial
La selección argentina de fútbol presentó este miércoles el nuevo uniforme que utilizará durante el Mundial 2026 de Estados Unidos, Canadá y México.
Noviembre 05, 2025 04:24 p. m.
 · 
Redacción D10
Copa del Mundo
Infantino sobre Gaza: FIFA “no puede resolver los problemas geopolíticos”
El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, emitió un comunicado en el que pidió la paz, pero no mencionó posibles sanciones a la Federación de Israel.
Octubre 02, 2025 08:45 p. m.
 · 
Redacción D10
