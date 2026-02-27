La Copa del Mundo llega a México para cumplir gira a 100 días del Mundial

El trofeo, que regresó por tercera vez tras los Mundiales de 1970 y 1986, arribó 104 días antes del inicio del torneo que organizan México, Estados Unidos y Canadá y comenzará el 11 de junio en Ciudad de México.

Tras la llegada al aeródromo, el exseleccionado Roberto Ayala y el mexicano Hugo Sánchez fueron los encargados de mostrar el trofeo. EFE

