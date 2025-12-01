01 dic. 2025
Copa del Mundo

El calendario del Mundial 2026, el 6 de diciembre

La FIFA dará a conocer el calendario de partidos de la próxima Copa del Mundo masculina de fútbol 2026 en una transmisión global en directo el 6 de diciembre, desde Washington, en la que también revelará las horas y estadios de los 104 encuentros.

Diciembre 01, 2025 05:05 p. m. • 
Por Redacción D10
Copa del mundo

Según informó la FIFA este lunes en un comunicado, la retransmisión, que tendrá lugar a las 12.00 horas (17.00 GMT), se celebrará casi 24 horas después de que se conozcan los 12 grupos inéditos de cuatro equipos en el sorteo final del torneo.

El anuncio será presentado por el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, quien estará acompañado en el escenario por leyendas de la FIFA y por representantes de los 42 equipos clasificados, así como aquellos que aún compiten por un lugar.

Durante la transmisión, se ofrecerán análisis y reacciones sobre los enfrentamientos, y se compartirán historias clave y perspectivas sobre las sedes que recibirán al mundo en junio y julio del próximo año.

La transmisión se ofrecerá en directo por las plataformas de FIFA, incluyendo FIFA.com y el canal de YouTube de FIFA.

Selección Paraguaya Copa del mundo
Redacción D10
