Llega el Mundial de fútbol más universal

El campeonato más popular y universal pondrá en liza a una cuarta parte de los países del planeta desde el 11 de junio hasta la gran final del 19 de julio en el Estadio de Nueva York-Nueva Jersey, 32 años después de que Estados Unidos acogiera su primer Mundial.

Las quinielas sobre qué equipo alzará la Copa Jules Rimet incluye a varios favoritos, entre ellos, Argentina, la actual campeona, en el que será el último Mundial de Lionel Messi, de 38 años, después de seis participaciones, algo inédito.

La misma cifra alcanzará su némesis futbolística, el portugués Cristiano Ronaldo, de 40 años, también, previsiblemente, en su despedida del máximo torneo mundial.

España, con el debut mundialista de Lamine Yamal, también está entre los grandes aspirantes y calibrará sus opciones, precisamente, ante Argentina en la Finalísima prevista en Doha (Catar) el 27 de marzo.

El otro gran escenario deportivo serán los Juegos de Milán-Cortina los primeros de la zimbabuense Kirsty Coventry al frente del Comité Olímpico Internacional y en los que deportistas rusos y bielorrusos seguirán sin participar bajo su bandera nacional debido a la guerra en Ucrania.

Dieciséis disciplinas habrá en juego del 6 al 22 de febrero con la novedad del esquí de montaña, conocido como ‘skimo’, que amplía el programa deportivo después de veinte años sin modificarse.

Serán los Juegos de Invierno que más se acerquen a la paridad, con el 47 por ciento de pruebas femeninas y 1.362 mujeres, por 1.538 hombres, y a los que seguirán los Paralímpicos del 6 al 15 de marzo en la misma sede.

El tenis deparará la tercera entrega del duelo hegemónico entre el español Carlos Alcaraz y el italiano Jannik Sinner, número uno y dos del mundo, respectivamente.

Australia es la primera cita del pulso en enero, con Sinner en busca de su tercer título consecutivo y Alcaraz, de estrenar su palmarés. Será, además, el primer torneo del murciano con su nuevo técnico, Samu López, después de romper con Juan Carlos Ferrero.

La Fórmula Uno estrenará en 2026 nuevo reglamento encaminado a hacer más atractivas las carreras y a introducir mejoras técnicas en los monoplazas, que serán más ligeros, más cortos y estrechos, con un menor tamaño de los neumáticos y con una mayor potencia eléctrica.

Serán 24 grandes premios, con el estreno de Madrid, que acogerá un gran premio cuarenta años después en un circuito semiurbano, lo que hará que España sea el único país que repita prueba, junto a la de Barcelona, con la excepción de los tres grandes premios de Estados Unidos.

En motociclismo, Marc Márquez buscará su décimo título y su victoria cien en las distintas categorías del Mundial. Tendrá como rivales a pilotos como su hermano, Álex, el también español Jorge Martín o el turco Toprak Razgatlioglu, que deja Superbike para competir con los mejores.

Seguir firmando páginas gloriosas es también el reto del ciclista esloveno Tadej Pogacar, que aspira a su quinto Tour de Francia y a sumar éxitos en su afán por convertirse en el mejor corredor de la historia, a la altura del belga Eddy Merckx.

En su ánimo aperturistas, las tres grandes rondas tendrán salidas inéditas: la francesa partirá desde Barcelona, la Vuelta, desde Mónaco, y el Giro, desde Bulgaria.

¿Elevará aún más el listón de pértiga el sueco Armand Duplantis? Es la gran incógnita en atletismo y la respuesta podría estar en los Europeos de Birmingham (Reino Unido), un marco en el que nunca ha batido el récord mundial en las catorce veces que lo ha pulverizado.

La cita más atractiva del curso es el nuevo Mundial Ultimate, la apuesta bienal revolucionaria de World Athletics que congregará en Budapest en septiembre a los campeones de las grandes competiciones -Mundiales, JJ.OO., y Liga de Diamante- para dirimir quién es el mejor.

Otro duelo épico que proseguirá en 2026, al estilo del Sinner-Alcaraz, será entre el estadounidense Scottie Scheffler y el norilandés Rory McIlroy, dispuestos a seguir agrandando su leyenda golfística.

Scheffler, al frente del ránking mundial, aspira a ganar el Abierto de Estados Unidos y completar así el Grand Slam que ya logró el pasado año McIlroy, quien a su vez tiene el reto de sumar su octavo título de campeón del circuito europeo.

En la vertiente femenina, Países Bajos acogerá por primera vez en septiembre la Copa Solheim, la Copa Ryder femenina,en septiembre, con Estados Unidos en defensa del cetro.

En gimnasia artística, el enigma es si la estadounidense Simone Biles competirá en los Mundiales de Róterdam (Países Bajos) de octubre después su ausencia en el de 2025, lo que dará pistas de si su plan es estirar su carrera hasta los Juegos de Los Ángeles en 2028.

También habrá Mundiales en disciplinas como la gimnasia rítmica en Fráncfort (Alemania) y el bádminton, ambos en agosto, y de baloncesto femenino en septiembre en Berlín, además de los de piscina de 25 metros en Pekín en diciembre.

Entre las primeras citas destacadas del año está el Europeo de balonmano, un auténtico ‘Mundial’ por la calidad e igualdad de los equipos europeos, con Dinamarca, Suecia y Noruega como anfitrionas, y en el que Francia defiende título.

En rally, el piloto francés Sébastian Ogier tiene por delante el desafío de desempatar con su compatriota Sébastien Loeb y sumar su décimo título mundial, algo único hasta ahora.

En el capítulo polideportivo, habrá Juegos Mediterráneos en Taranto (Italia) a finales de agosto, con el pádel como nuevo deporte, Sudamericanos en Argentina y Asiáticos, en Japón, ambos en octubre.

Y Diego Armando Maradona volverá a ser protagonista al celebrarse el nuevo juicio por su fallecimiento el 17 de marzo, después de que el primero fuera anulado el pasado 29 de mayo al desvelarse que una de las magistradas del tribunal estaba detrás de un documental sobre el proceso.