Bombos listos para el sorteo de la Copa del Mundo

Tras esta fecha FIFA, ya quedaron conformados los cuatro bombos para el sorteo de la Copa del Mundo 2026, que se llevará a cabo el próximo 5 de diciembre, en Washington. La Selección Paraguaya, que cerró el año venciendo a México, está en el tercer bolillero.

Para la distribución de los equipos se tuvo en cuenta el ranking FIFA. De las 48 selecciones que contará por primera vez un Mundial, ya se conocen 42 y solo falta por saber los ganadores de los seis repechajes que se deberán disputar en marzo.

Bombo 1

México

Estados Unidos

Canadá

España

Argentina

Francia

Inglaterra

Portugal

Países Bajos

Brasil

Bélgica

Alemania

Bombo 2

Croacia

Marruecos

Colombia

Uruguay

Suiza

Senegal

Japón

Irán

Corea del Sur

Ecuador

Austria

Australia

Bombo 3

Noruega

Panamá

Egipto

Argelia

Paraguay

Costa de Marfil

Túnez

Escocia

Catar

Uzbekistán

Arabia Saudita

Sudáfrica

Bombo 4

Jordania

Cabo Verde

Ghana

Curazao

Nueva Zelanda

Haití

Repechaje Intercontinental

Repechaje Intercontinental

Repechaje UEFA

Repechaje UEFA

Repechaje UEFA

Repechaje UEFA

Selecciones de la repesca

Las selecciones que están en el repechaje europe son Italia, Ucrania, Polonia, República Checa, Eslovaquia, Gales, Albania, Irlanda, Suecia, Rumania, Macedonia del Norte, Dinamarca, Kosovo, Turquía, Gales y Bosnia y Herzegovina; mientras que la están en la repesca intercontinental son Bolivia, Jamaica, Surinam, Irak, Congo y Nueva Caledonia.