Bombos listos para el sorteo de la Copa del Mundo

Tras esta fecha FIFA, ya quedaron conformados los cuatro bombos para el sorteo de la Copa del Mundo 2026, que se llevará a cabo el próximo 5 de diciembre, en Washington. La Selección Paraguaya, que cerró el año venciendo a México, está en el tercer bolillero.
Para la distribución de los equipos se tuvo en cuenta el ranking FIFA. De las 48 selecciones que contará por primera vez un Mundial, ya se conocen 42 y solo falta por saber los ganadores de los seis repechajes que se deberán disputar en marzo.
Bombo 1
México
Estados Unidos
Canadá
España
Argentina
Francia
Inglaterra
Portugal
Países Bajos
Brasil
Bélgica
Alemania
Bombo 2
Croacia
Marruecos
Colombia
Uruguay
Suiza
Senegal
Japón
Irán
Corea del Sur
Ecuador
Austria
Australia
Bombo 3
Noruega
Panamá
Egipto
Argelia
Paraguay
Costa de Marfil
Túnez
Escocia
Catar
Uzbekistán
Arabia Saudita
Sudáfrica
Bombo 4
Jordania
Cabo Verde
Ghana
Curazao
Nueva Zelanda
Haití
Repechaje Intercontinental
Repechaje Intercontinental
Repechaje UEFA
Repechaje UEFA
Repechaje UEFA
Repechaje UEFA
Selecciones de la repesca
Las selecciones que están en el repechaje europe son Italia, Ucrania, Polonia, República Checa, Eslovaquia, Gales, Albania, Irlanda, Suecia, Rumania, Macedonia del Norte, Dinamarca, Kosovo, Turquía, Gales y Bosnia y Herzegovina; mientras que la están en la repesca intercontinental son Bolivia, Jamaica, Surinam, Irak, Congo y Nueva Caledonia.