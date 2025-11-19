19 nov. 2025
Copa del Mundo

Bombos listos para el sorteo de la Copa del Mundo

Ya están conformados los cuatro bombos para el sorteo de la Copa del Mundo, que será el 5 de diciembre. Paraguay está en el tercer bolillero.

Noviembre 19, 2025 02:41 p. m. • 
Por Redacción D10
Albirroja_61343669.jpg

Paraguay integra el tercer bolillero.

Tras esta fecha FIFA, ya quedaron conformados los cuatro bombos para el sorteo de la Copa del Mundo 2026, que se llevará a cabo el próximo 5 de diciembre, en Washington. La Selección Paraguaya, que cerró el año venciendo a México, está en el tercer bolillero.

Para la distribución de los equipos se tuvo en cuenta el ranking FIFA. De las 48 selecciones que contará por primera vez un Mundial, ya se conocen 42 y solo falta por saber los ganadores de los seis repechajes que se deberán disputar en marzo.

Bombo 1

México
Estados Unidos
Canadá
España
Argentina
Francia
Inglaterra
Portugal
Países Bajos
Brasil
Bélgica
Alemania

Bombo 2

Croacia
Marruecos
Colombia
Uruguay
Suiza
Senegal
Japón
Irán
Corea del Sur
Ecuador
Austria
Australia

Bombo 3

Noruega
Panamá
Egipto
Argelia
Paraguay
Costa de Marfil
Túnez
Escocia
Catar
Uzbekistán
Arabia Saudita
Sudáfrica

Bombo 4

Jordania
Cabo Verde
Ghana
Curazao
Nueva Zelanda
Haití
Repechaje Intercontinental
Repechaje Intercontinental
Repechaje UEFA
Repechaje UEFA
Repechaje UEFA
Repechaje UEFA

Selecciones de la repesca

Las selecciones que están en el repechaje europe son Italia, Ucrania, Polonia, República Checa, Eslovaquia, Gales, Albania, Irlanda, Suecia, Rumania, Macedonia del Norte, Dinamarca, Kosovo, Turquía, Gales y Bosnia y Herzegovina; mientras que la están en la repesca intercontinental son Bolivia, Jamaica, Surinam, Irak, Congo y Nueva Caledonia.

Mundial Selección Paraguaya
Redacción D10
Más contenido de esta sección
Trump.png
Copa del Mundo
Sorteo del Mundial será en diciembre
El presidente de los EEUU, Donald Trump, anunció que el sorteo del Mundial de Fútbol 2026 será en Washington, en diciembre.
Agosto 22, 2025 03:23 p. m.
 · 
Redacción D10