15 mar. 2026
Torneo Apertura

La fecha 10 se cierra en Villeta con el Sportivo Ameliano vs. Guaraní

El SPortivo Ameliano recibe esta noche a Guaraní en Villeta, duelo que cerrará la décima fecha del Torneo Apertura.

Marzo 15, 2026 08:42 a. m. • 
Por Redacción D10
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Guaraní se va a Villeta para cerrar la jornada futbolera.

Sportivo Ameliano choca con Guaraní en la Fortaleza del Pikysyry de Villeta, desde las 20:30, en el cierre de la penúltima fecha de la primera rueda del torneo Apertura 2026.

Necesidades similares en ambos bandos, ya que el Indio, golpeado tras su eliminación en Libertadores, necesita sumar triunfos para escalar posiciones, ya que se encuentra relegado en la clasificación solo con dos victorias obtenidas.

Por su parte, el elenco de la V azulada se encuentra con un andar con altibajos, sin poder consolidar un buen presente, pero con la imperiosa necesidad de hilar triunfos para salir de la parte comprometida del promedio, su principal preocupación en esta primera parte de la presente temporada.

Torneo Apertura Sportivo Ameliano Guaraní
Redacción D10
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