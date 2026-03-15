La fecha 10 se cierra en Villeta con el Sportivo Ameliano vs. Guaraní

Sportivo Ameliano choca con Guaraní en la Fortaleza del Pikysyry de Villeta, desde las 20:30, en el cierre de la penúltima fecha de la primera rueda del torneo Apertura 2026.

Necesidades similares en ambos bandos, ya que el Indio, golpeado tras su eliminación en Libertadores, necesita sumar triunfos para escalar posiciones, ya que se encuentra relegado en la clasificación solo con dos victorias obtenidas.

Por su parte, el elenco de la V azulada se encuentra con un andar con altibajos, sin poder consolidar un buen presente, pero con la imperiosa necesidad de hilar triunfos para salir de la parte comprometida del promedio, su principal preocupación en esta primera parte de la presente temporada.