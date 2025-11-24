El vicepresidente de Cerro Porteño, Juan Carlos Pettengill, conversó este lunes con Radio Monumental 1080 AM en el día después de la gran victoria sobre Libertad que dejó al equipo azulgrana muy cerca del título. El directivo destacó al equipo y a la hinchada y deseó una consagración el domingo.

“Lo de ayer fue algo fantástico, la hinchada que apoyó desde una hora antes del partido. Se vio reflejado en el equipo que se puso en ventaja rápido, tuvimos para liquidar, pero lo importante son los tres puntos. Estamos a un paso más de gritar campeón”, expresó en Fútbol a lo Grande.

“Tenemos una final más, creo que estamos bien encaminados, pero los partidos se juegan en la cancha. Creo que el equipo está bien, no hay que bajar la guardia y jugar ante Tembetary como la final que es”, agregó.

El directivo destacó la solidez defensiva del equipo y los sacrificios que vienen haciendo en busca del objetivo de consagrarse luego de 4 años. Al mismo tiempo, pidió nuevamente el acompañamiento de la afición en busca del título que podría darse el domingo en el Defensores del Chaco.

“Les pedimos que nos acompañen el domingo en el Defensores, que sigamos alentando al equipo que se esfuerza, se sacrifica y que quiere ser campeón. Ojalá el domingo podamos celebrar eso”, cerró.

