Cada vez falta menos para un partido trascendental en el torneo Clausura, que enfrentará a Guaraní, puntero del torneo y a Cerro Porteño, escolta. Al respecto, Ignacio Aliseda conversó con los medios en conferencia de prensa y reconoció lo que se juegan en el encuentro.

“Creo que a nosotros nos motiva mucho, porque son partidos que tenés que ganar si o si. El domingo tenemos que ganar como sea. También ante Nacional nos dio un empujón porque veníamos de quedar eliminado en copa y nos dolió eso”, comenzó diciendo.

“Creo que el grupo está trabajando bien para el domingo, tenemos herramientas para hacerle daño a ellos y con ayuda de la gente, el empuje podemos sacar el partido adelante. Este domingo es especial y esperamos poder ganar”, agregó.

Aliseda también fue consultado sobre las determinaciones arbitrales que “benefician” al equipo y sostuvo que no ocurre tal cosa y que todo lo sancionado se dio de manera justa o correcta.

Cerro Porteño recibe este domingo a las 20.00 a Guaraní por la fecha 19 del torneo Clausura. Este duelo será en el estadio La Nueva Olla con el arbitraje de Juan Gabriel Benítez.

