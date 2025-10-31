31 oct. 2025
Cerro Porteño

“Tenemos que ganar como sea”

Ignacio Aliseda, jugador de Cerro Porteño, habló de la importancia del lance con Guaraní.

Octubre 31, 2025 12:50 p. m. • 
Por Redacción D10
GxdTHuBWoAEKMVH.jpg

Ignacio Aliseda, autor de goles importantes en esta campaña del Ciclón.

@CopadePrimera

Cada vez falta menos para un partido trascendental en el torneo Clausura, que enfrentará a Guaraní, puntero del torneo y a Cerro Porteño, escolta. Al respecto, Ignacio Aliseda conversó con los medios en conferencia de prensa y reconoció lo que se juegan en el encuentro.

“Creo que a nosotros nos motiva mucho, porque son partidos que tenés que ganar si o si. El domingo tenemos que ganar como sea. También ante Nacional nos dio un empujón porque veníamos de quedar eliminado en copa y nos dolió eso”, comenzó diciendo.

“Creo que el grupo está trabajando bien para el domingo, tenemos herramientas para hacerle daño a ellos y con ayuda de la gente, el empuje podemos sacar el partido adelante. Este domingo es especial y esperamos poder ganar”, agregó.

Aliseda también fue consultado sobre las determinaciones arbitrales que “benefician” al equipo y sostuvo que no ocurre tal cosa y que todo lo sancionado se dio de manera justa o correcta.

Cerro Porteño recibe este domingo a las 20.00 a Guaraní por la fecha 19 del torneo Clausura. Este duelo será en el estadio La Nueva Olla con el arbitraje de Juan Gabriel Benítez.

Cerro Porteño Ignacio Aliseda Torneo Clausura
Redacción D10
Más contenido de esta sección
G3ZmZ4kWcAAgYjQ.jpg
Cerro Porteño
Con un solo desafío por delante
Cerro Porteño frustró otro año al quedar fuera en cuartos de final de la Copa Paraguay, con su eliminación ante General Caballero por penales y ahora solo queda el torneo Clausura.
Octubre 25, 2025 01:55 a. m.
 · 
Redacción D10
G3-eVJ1WIAAcLFv.jpeg
Cerro Porteño
Los 7 fracasos de Cerro Porteño en la Copa Paraguay
La Copa Paraguay terminó por convertirse en un estigma para Cerro Porteño, equipo que no logró meterse hasta ahora en las rondas finales.
Octubre 24, 2025 10:00 a. m.
 · 
Redacción D10
Ariel Martínez
Cerro Porteño
Alianza en el bloque opositor azulgrana
Ariel Martínez y Carlos Rejala unen fuerzas de cara a la asamblea de elección de autoridades en Cerro Porteño.
Octubre 23, 2025 07:07 p. m.
 · 
Redacción D10
CP.jpg
Cerro Porteño
Candidatos se posicionan
Blas Reguera negó ser parte del oficialismo y apunta a la cercanía con el socio de Cerro. Rubén Recalde, otro de los candidatos, busca formular una nueva estructura en Cerro.
Octubre 23, 2025 07:53 a. m.
 · 
Redacción D10
la nueva olla.jpg
Cerro Porteño
Cerro Porteño: Los candidatos se posicionan
Blas Reguera y Rubén Lezcano son los dos candidatos que pugnarán por la presidencia de Cerro Porteño en el próximo mes de enero.
Octubre 22, 2025 09:47 p. m.
 · 
Redacción D10
Federico Carrizo_61574810.jpg
Cerro Porteño
Federico Carrizo, fin del ciclo en Cerro Porteño
El jugador Federico Carrizo está para dejar Cerro Porteño a fin de año. Se comenta que el futbolista llegó a un acuerdo con la directiva y el técnico para continuar en el club hasta fin de año.
Octubre 22, 2025 11:44 a. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más