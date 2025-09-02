02 sept. 2025
Copa Paraguay

Tembetary gana con lo justo y avanza de ronda

Atlético Tembetary venció a Carapeguá y avanzó a los octavos de final de la Copa Paraguay 2025.

Septiembre 02, 2025 08:44 p. m.
Ajustada victoria del Atlético Tembetary.

El último clasificado de la jornada de este martes en la Copa Paraguay 2025 fue el Atlético Tembetary, que venció por 1-0 al dueño de casa, Sportivo Carapeguá, en el estadio Municipal.

Nicolás Marotta marcó el tanto para el triunfo del elenco rojiverde que dirige Luis Escobar.

En octavos de final, Tembetary se enfrentará al ganador de Olimpia vs. Fernando de la Mora, que juegan este miércoles desde las 16:00 horas en el estadio Facundo de León Fossati de Villa Hayes.

Otros compromisos para este miércoles son: Sportivo San Lorenzo vs. Tacuary desde las 13:30 y 12 de Junio vs. Sportivo Ameliano desde las 18:30, ambos en el estadio Ricardo Gregor de Campo Grande.

