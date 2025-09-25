Tembetary, entre la alegría y la preocupación

El presidente del Atlético Tembetary, Carlos González, valoró la gran noche que el equipo vivió al eliminarle a Olimpia de los octavos de final de la Copa Paraguay, pero tampoco olvidó el momento que atraviesa en el campeonato local.

En charla con el programa Fútbol a lo Grande, el titular rojiverde indicó: “Estamos muy contentos. Se habla mucho del partido de que Olimpia no pudo pasarnos”. Añadió del juego que marcaron “una diferencia en los primeros 20, 25 minutos. Después, el segundo tiempo fue más parejo, pero tuvimos también situaciones”.

“Demostramos que podemos dañar y lo hicimos”, remarcó. “Noche redonda para nosotros. Dentro de todo lo que estamos viviendo, una alegría”, aseveró con relación ya su realidad en el promedio.

“Estamos disfrutando de este momento. Somos conscientes de que en el campeonato local nos quedan algunos partidos y vamos a ir hasta el final”, agregó. El presidente Carlos González sabe que el equipo está en “una situación muy complicada, hay que sumar bastante puntos para mantenernos, pero esto es fútbol”.

El hecho de eliminar a Olimpia “suma en confianza. Demostramos que podemos, de que a cualquier rival podemos jugarle de igual a igual. Lo de ayer fue un envión anímico muy grande que espero se de en el campeonato local”.

El Atlético Tembetary está último en el promedio y en la siguiente jornada del Torneo Clausura deberá chocar nuevamente con Olimpia.