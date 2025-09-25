25 sept. 2025
Fútbol Paraguayo

Tembetary, entre la alegría y la preocupación

El Atlético Tembetary dio la nota al eliminar a Olimpia de la Copa Paraguay, avanzar a los cuartos de final, pero en el torneo liguero está coqueteando con el descenso.

Septiembre 25, 2025 05:15 p. m. • 
Por Redacción D10
Atlético Tembetary

El Atlético Tembetary venció a Olimpia en penales.

Foto: Gentileza - APF

El presidente del Atlético Tembetary, Carlos González, valoró la gran noche que el equipo vivió al eliminarle a Olimpia de los octavos de final de la Copa Paraguay, pero tampoco olvidó el momento que atraviesa en el campeonato local.

En charla con el programa Fútbol a lo Grande, el titular rojiverde indicó: “Estamos muy contentos. Se habla mucho del partido de que Olimpia no pudo pasarnos”. Añadió del juego que marcaron “una diferencia en los primeros 20, 25 minutos. Después, el segundo tiempo fue más parejo, pero tuvimos también situaciones”.

“Demostramos que podemos dañar y lo hicimos”, remarcó. “Noche redonda para nosotros. Dentro de todo lo que estamos viviendo, una alegría”, aseveró con relación ya su realidad en el promedio.

“Estamos disfrutando de este momento. Somos conscientes de que en el campeonato local nos quedan algunos partidos y vamos a ir hasta el final”, agregó. El presidente Carlos González sabe que el equipo está en “una situación muy complicada, hay que sumar bastante puntos para mantenernos, pero esto es fútbol”.

El hecho de eliminar a Olimpia “suma en confianza. Demostramos que podemos, de que a cualquier rival podemos jugarle de igual a igual. Lo de ayer fue un envión anímico muy grande que espero se de en el campeonato local”.

El Atlético Tembetary está último en el promedio y en la siguiente jornada del Torneo Clausura deberá chocar nuevamente con Olimpia.

Torneo Clausura Copa Paraguay Tembetary Olimpia
Redacción D10
Más contenido de esta sección
PORTADA NOTA - HORA DEPORTIVA.png
Fútbol Paraguayo
Pódcast: ¿Guaraní y Cerro Porteño, un mano a mano por el título?
En Hora Deportiva hablamos del torneo Clausura 2025, que tiene como candidatos al título a Guaraní y Cerro Porteño.
Septiembre 23, 2025 12:28 p. m.
Jorge Bava
Fútbol Paraguayo
Cerro Porteño: el estilo de juego que tiene Jorge Bava
Jorge Bava es el apuntado por la dirigencia de Cerro Porteño para asumir como entrenador y en medio de la incertidumbre que se genera en su actual equipo, Independiente Santa Fe, Miguel Samudio dio detalles sobre el estilo de juego del entrenador.
Septiembre 23, 2025 11:58 a. m.
 · 
Redacción D10
2 de Mayo_63219075.jfif
Fútbol Paraguayo
Giménez: “El grupo se merecía este momento”
El Sportivo 2 de Mayo logró una victoria importante en el cierre de la fecha 13, superó por la mínima (0-1) a Libertad en La Huerta.
Septiembre 23, 2025 07:28 a. m.
 · 
Redacción D10
Jorge Achucarro
Fútbol Paraguayo
Jorge Achucarro: “Somos eternos soldados de Cerro Porteño”
Jorge Achucarro volvió a sentarse en el banquillo de Cerro Porteño nuevamente como entrenador interino. “Somos eternos soldados de Cerro Porteño”, aseveró.
Septiembre 21, 2025 11:44 a. m.
 · 
Redacción D10
Diego Martínez
Fútbol Paraguayo
Juan Iturbe a Diego Martínez: “Injustamente te toca a vos”
A través de su cuenta en Instagram, el futbolista de Cerro Porteño, Juan Iturbe, se despidió de su ahora exentrenador Diego Martínez. “Hoy injustamente te toca a vos pero sabemos que el fútbol siempre da revancha”, dijo.
Septiembre 18, 2025 07:46 p. m.
 · 
Redacción D10
Olimpia
Fútbol Paraguayo
“A este Olimpia hoy no da ganas de verlo”
El exdirectivo de Olimpia, Pedro Balotta, se refirió al presente del club y cuestionó bastante el rendimiento del equipo. “Este Olimpia hoy no da ganas de verlo”, aseveró.
Septiembre 18, 2025 03:06 p. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más