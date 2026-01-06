06 ene. 2026
Fútbol Internacional

Las copas dejan 110 millones de dólares a Perú y Paraguay

La finales en 2025 de las copas Libertadores y Sudamericana, jugadas en Lima y Asunción, respectivamente, dejaron beneficios económicos por unos 110 millones de dólares, informo este martes el presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), Alejandro Domínguez.

Enero 06, 2026 02:22 p. m. • 
Por Redacción D10
Lanús

Lanús levantó la Copa Sudamericana en el estadio Defensores del Chaco.

Foto: Gentileza - Conmebol

“Cuando se juega una final no solo gana un equipo”, concluyo Domínguez en un mensaje publicado en su cuenta de X.

El Lanús argentino conquistó el 22 de noviembre la Copa Sudamericana al imponerse en una tanda de penaltis por 5-4 al Atlético Mineiro brasileño en el estadio Defensores del Chaco de Asunción.

Para esa final la Dirección Nacional de Migraciones de Paraguay informó de que el país recibió unos 24.023 visitantes.

Una semana después, Flamengo levantó su cuarta Copa Libertadores al vencer por 0-1 a Palmeiras en el estadio Monumental de Lima.

Por este título, Fla ingresó más de 33 millones de dólares a sus arcas y se convirtió en el líder de la lista de clubes con más ganancias en 2025.

La Conmebol distribuyó en 2025 premios por 209.090.00 dólares en la Libertadores y 78.775.000 en la Sudamericana, las más elevadas cifras de su historia, y un 400 % más que hace una década.

“Los ingresos se superan año tras año, los recursos mejoran, la calidad de la competitividad aumenta, la comunidad crece y así sucesivamente se conforma círculo de crecimiento continuo que asegura una tendencia muy favorable para el Fútbol Sudamericano”, dijo Domínguez, en diciembre pasado.

Copa Libertadores Copa Sudamericana
Redacción D10
Más contenido de esta sección
Egipto
Fútbol Internacional
Egipto sufre ante Benín, pero jugará los cuartos
Egipto, equipo más laureado del torneo con siete títulos, sufrió pero derrotó en la prórroga a una rocosa Benín por 3-1 en el estadio Adrar de Agadir (Marruecos) y aseguró su pase a los cuartos de final de la Copa de África de Naciones.
Enero 05, 2026 04:50 p. m.
 · 
Redacción D10
G96m9EYWMAArsf4.jfif
Fútbol Internacional
Gabigol vuelve al Santos decidido a ayudar a Neymar a jugar el Mundial
El delantero Gabriel Barbosa ‘Gabigol’ afirmó este lunes, en la presentación de su regreso como jugador del Santos, que está decidido a ayudar a Neymar para que vuelva a la selección brasileña y pueda así disputar el Mundial de 2026.
Enero 05, 2026 03:52 p. m.
Kylian Mbappé
Fútbol Internacional
Mbappé, con el objetivo de llegar a la Supercopa
Kylian Mbappé, delantero francés del Real Madrid, se ejercitó el lunes en el gimnasio de la ciudad deportiva de Valdebebas, para probar la evolución del esguince de rodilla con el que ha comenzado el 2026 y con el objetivo de poder entrar en la lista de convocados para la disputa de la Supercopa de España, decisión que se tomará el martes tras una prueba final.
Enero 05, 2026 10:40 a. m.
 · 
Redacción D10
20260105_075928.jpg
Fútbol Internacional
El Manchester United despide a Amorim
El Manchester United anunció este lunes el despido de Rúben Amorim, debido a los malos resultados cosechados por el equipo.
Enero 05, 2026 08:04 a. m.
 · 
Redacción D10
churrin.jfif
Fútbol Internacional
Diego Churín tiene nuevo club
El delantero argentino Diego Churín tiene todo acordado con su nuevo equipo para la temporada 2026.
Enero 04, 2026 08:21 p. m.
20260104_173234.jpg
Fútbol Internacional
Enzo Fernández golpea al City en el minuto 94
En el minuto 94, el Chelsea resurgió de la nada, con el gol de Enzo Fernánde para empatar y dejar al Manchester City a seis puntos de distancia del liderato del Arsenal.
Enero 04, 2026 05:33 p. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más