24 sept. 2025
Copa Paraguay

Tembetary da el batacazo y elimina a Olimpia

Tembetary dio la nota en los octavos de final de la Copa Paraguay dejando fuera a Olimpia que agudiza su crisis.

Septiembre 24, 2025 09:24 p. m. • 
Por Redacción D10
20250924_211538.jpg

Tembetary eliminó a Olimpia de la Copa Paraguay.

Olimpia y Tembetary disputaron un partidazo en el estadio Luis Salinas de Itauguá por los octavos de final de la Copa Paraguay definiendo la serie en la tanda de penales.

Tembetary sorprendió ganando 2-0 en la primera parte con goles de Francisco Esteche y Paul Charpentier en 25 minutos.

Olimpia reaccionó y logro empatarlo antes del final del primer tiempo 2-2 con tantos de Sebastián Ferreira y Héctor David Martínez.

En el segundo tiempo ya no se vivieron emociones y fueron a tanda de penales donde la efectividad estuvo del lado de Tembetary que se impuso 4-2 con el argentino Tomás Canteeos como gran figura deteniendo los tiros de Sebastián Ferreira y Richard Ortiz.

Olimpia desperdició una gran chance de clasificar a la Conmebol Libertadores. Está prácticamente fuera, deberá ganar todos sus partidos en el torneo Clausura y aguardar una combinación de resultados para lograr el milagro de avanzar.

Copa Paraguay Olimpia Tembetary
Redacción D10
Más contenido de esta sección
Tacuary.jfif
Copa Paraguay
Tacuary gana la pulseada ante San Lorenzo, desde el punto penal
En el arranque de la última jornada de clasificación a los octavos de final, San Lorenzo y Tacuary empataron (1-1) en tiempo normal y desde los 12 pasos fue el equipo de barrio Jara quién se quedó con el boleto a siguiente fase.
Septiembre 03, 2025 04:29 p. m.
 · 
Redacción D10
Gz3EWlDWEAA8Okb.jpeg
Copa Paraguay
Olimpia hace su estreno en la Copa Paraguay
Olimpia se presenta hoy en el estadio Facundo de León Fossati de Villa Hayes para enfrentar a Fernando de la Mora, de la categoría Intermedia, desde las 16:00, en el marco de los 16avos de final de la Copa Paraguay 2025.
Septiembre 03, 2025 07:50 a. m.
 · 
Redacción D10
trttt.jfif
Copa Paraguay
Tembetary gana con lo justo y avanza de ronda
Atlético Tembetary venció a Carapeguá y avanzó a los octavos de final de la Copa Paraguay 2025.
Septiembre 02, 2025 08:44 p. m.
Sol de América.jfif
Copa Paraguay
Salto danzarín a octavos de Copa Paraguay
Sol de América venció por la mínima a Recoleta FC en el juego correspondiente a los 16avos de final de la Copa Paraguay 2025 y se instaló entre los 16 aspirantes al título.
Septiembre 02, 2025 06:14 p. m.
 · 
Redacción D10
12 de Octubre de Itauguá.jfif
Copa Paraguay
12 de Octubre de Itauguá elimina a Guaraní de Fram y accede a octavos
El 12 de Octubre sigue en la Copa Paraguay 2025, tras eliminar este martes a Guaraní de Fram.
Septiembre 02, 2025 04:17 p. m.
 · 
Redacción D10
Gzd76mhWQAA0LcE.jpeg
Copa Paraguay
Atractivos duelos por un lugar en octavos
Hoy, tres partidos tienen en su calendario el arranque de la semana 11 de la Copa Paraguay 2025, todos correspondientes a los 16avos de final.
Septiembre 02, 2025 08:38 a. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más