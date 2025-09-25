Tembetary da el batacazo y elimina a Olimpia

Olimpia y Tembetary disputaron un partidazo en el estadio Luis Salinas de Itauguá por los octavos de final de la Copa Paraguay definiendo la serie en la tanda de penales.

Tembetary sorprendió ganando 2-0 en la primera parte con goles de Francisco Esteche y Paul Charpentier en 25 minutos.

Olimpia reaccionó y logro empatarlo antes del final del primer tiempo 2-2 con tantos de Sebastián Ferreira y Héctor David Martínez.

En el segundo tiempo ya no se vivieron emociones y fueron a tanda de penales donde la efectividad estuvo del lado de Tembetary que se impuso 4-2 con el argentino Tomás Canteeos como gran figura deteniendo los tiros de Sebastián Ferreira y Richard Ortiz.

Olimpia desperdició una gran chance de clasificar a la Conmebol Libertadores. Está prácticamente fuera, deberá ganar todos sus partidos en el torneo Clausura y aguardar una combinación de resultados para lograr el milagro de avanzar.