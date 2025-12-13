13 dic. 2025
Fútbol Internacional

Salah vuelve con triunfo en el Liverpool

Volvió Mohamed Salah y ganó el Liverpool. Hugo Ekitike hizo un doblete, sí, pero el protagonista fue el egipcio, que regresó al equipo tras su castigo y se marcha de Anfield a la Copa de África dejando un gran sabor de boca. La incertidumbre ahora es si volverá.

Diciembre 13, 2025 06:17 p. m. 
Por Redacción D10
Mohamed Salah

Mohamed Salah durante un partido del Liverpool.

Foto: EFE

Arne Slot, que habló con el delantero este viernes y le permitió la vuelta al grupo, tuvo que recurrir a él a los 26 minutos, cuando Joe Gomez, el lateral derecho, se lesionó. El técnico holandés ajustó el equipo, movió a Dominik Szoboszlai al lateral y puso a Salah a correr por la derecha. Para entonces, el Liverpool ya ganaba gracias a un gol a los 46 segundos de Ekitike, el tanto más rápido de la temporada en esta Premier League.

No hubo ni un silbido a Salah. El rey fue recibido con vítores y con el perdón de la grada. Sus palabras, incendiarias contra Slot y contra el club, no podían ensuciar el legado del tercer máximo goleador de la historia del equipo.

Cumplido su castigo, Salah volvió fresco, revitalizado. El primer balón que tocó casi lo convirtió en gol. Su pase para Alexis Mac Allister fuera del área no llegó a buen puerto porque lo atrapó antes Verbruggen. Pero lo importante es que estaba enchufado. Era un día para reivindicarse y para irse a la Copa de África dejando un buen recuerdo en Anfield.

Y él llevó el peso del equipo. Comenzó los contraataques, tuvo un par de disparos peligrosos y asistió desde la esquina a Ekitike para que lograra el 2-0. Unos minutos antes, Diego Gómez había rozado el empate al fallar en boca de gol un fantástico pase de Mats Wieffer. El paraguayo no se esperaba que no llegara a despejar Ibrahima Konaté y no pudo reaccionar a tiempo para empatar el partido.

En cuanto Salah consiguió la asistencia del 2-0, apuntó a la grada y se lo dedicó a ellos. Es su primera contribución de gol desde el 1 de noviembre contra el Aston Villa, cuando marcó un gol, y su primera asistencia desde el 20 de octubre contra el Everton.

Conseguidos los tres puntos y reconciliado Salah con la grada y hasta cierto punto con Slot, la duda ahora es qué ocurrirá en las próximas semanas. El delantero se irá este lunes con Egipto a la Copa de África y no se sabe si volverá. Tiene contrato con el Liverpool hasta el verano de 2027 y es el futbolista de la plantilla con mayor salario.

Él ya dejó caer que en el club alguien no le quiere y la liga de Arabia Saudí, la única que podría igualar su contrato de 400 000 libras semanales, ya ha mostrado su interés por hacerse con sus servicios.

De momento, Salah deja al Liverpool a las puertas de la Liga de Campeones con 26 puntos y en sexta posición. El Brighton pierde fuelle en la carrera por Europa y es noveno con 23 unidades.

- Ficha técnica:

2 - Liverpool: Alisson; Gomez (Salah, m.26), Konaté, Van Dijk, Kerkez; Gravenberch, Jones, Mac Allister; Szoboszlai (Chiesa, m.83), Wirtz (Robertson, m.78) y Ekitike (Isak, m.78).

0 - Brighton: Verbruggen; Wieffer, Van Hecke, Dunk, Kadioglu; Baleba (Ayari, m.65), Hinshelwood (Welbeck, m.82), Gruda (Mitoma, m.64); Minteh, Gómez (Milner, m.87) y Rutter (Kostoulas, m.82).

Goles: 1-0, m.1: Ekitike; 2-0, m.60: Ekitike.

Árbitro: Cragi Pawson amonestó a Konaté (m.64), por parte del Liverpool, y a Gómez (m.45+3) y Dunk (m.59), por parte del Brighton.

Incidencias: Partido correspondiente a la jornada número 16 de la Premier League disputado en Anfield (Liverpool). EFE

Premier League Liverpool Mohamed Salah
Redacción D10
Carga Más