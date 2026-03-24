24 mar. 2026
Selección Paraguaya

Tata Martino: “Se puede hacer un muy buen Mundial”

Gerardo Martino se refirió a la Selección Paraguaya y se mostró ilusionado con la participación de la Albirroja en esta Copa del Mundo. “Me parece que se puede hacer un muy buen Mundial”, sostuvo.

Marzo 24, 2026 12:38 p. m. • 
Por Redacción D10
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La Albirroja logró la clasificación al Mundial 2026.

Foto: Archivo

Uno que sabe lo que significa dirigir a la Selección Paraguaya en una Copa del Mundo es Gerardo Martino. El ahora entrenador del Inter Miami fue consultado sobre la actualidad de la Albirroja en el Mundial y confía en que se haga un buen papel.

Me fui a ver el Paraguay-Uruguay y veo que se transmite desde adentro el ‘mato por la idea del entrenador, muero por la idea del entrenador’, jugadores que exponen el 100% de lo que tienen en pos de un resultado, en pos de una idea, en pos de un objetivo. Se nota mucha congruencia entre todo el grupo y eso se traslada después en la calle”, dijo.

“Salí del estadio, fuimos a cenar y lo que uno ve en la calle es una conexión de la Selección y la gente que realmente a mí me ilusiona. Yo me fijo mucho en esas cosas. Me parece que se puede hacer un muy buen Mundial. Por lo menos las expectativas están”, aseveró.

De acuerdo con su experiencia en la cita mundialista que le tocó jugarla con Paraguay, se refirió a la lista definitiva. En contacto con Urbana Sports, el Gerardo Martino también indicó que Gustavo Alfaro ya pasó por una situación así cuando estuvo a cargo de Ecuador, para Qatar 2022.

“Gustavo tiene experiencia en preparar un mundial con Ecuador. Yo creo que a esta altura, y después de esta fecha FIFA, automáticamente ya sale el plantel”, soltó.

“Puede haber una aparición de último momento, que hay que aprovechar la situación de un jugador que está perfectamente enfocado y de buena forma y a lo mejor se te mete en el plantel sin haber estado, o habiendo estado poco. Son situaciones que pueden pasar. Creo que a esta altura el 85% del plantel, Gustavo lo debe tener en la cabeza y cuando termine la fecha FIFA el porcentaje casi se acerca al 100%”, sentenció.

Paraguay chocará este viernes 27 de marzo frene a Grecia y cuatro días después se medirá con Marruecos, una de las mejores selecciones en la actualidad.

Selección Paraguaya Albirroja Gerardo Martino
Redacción D10
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