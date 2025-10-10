Sportivo Trinidense vs. General Caballero JLM: Paso a paso

Por Copa Paraguay, Sol de América quedó eliminado tras caer ante Cerro Porteño. A pesar del resultado, uno de los jugadores del Danzarín logró destacarse y tras declararse cerrista, dijo que su deseo es pasar al Ciclón.
El jugador de Sportivo Luqueño, Lucas Monzón, señaló que pensaba Carlos Paul Benítez lo iba a expulsar. La Comisión de Árbitros de la Asociación Paraguaya de Fútbol calificó la falta como “insignificante”.
Rubio Ñu y el Sportivo San Lorenzo han confirmado su retorno a la máxima categoría del balompié paraguayo. El Rayadito fue el último en sellar el pasaporte en la agonía del torneo, en la última fecha del torneo.