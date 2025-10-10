10 oct. 2025
Fútbol Paraguayo

Sportivo Trinidense vs. General Caballero JLM: Paso a paso

El Sportivo Trinidense-General Caballero JLM da continuidad a la 16ª fecha del Torneo Clausura en el estadio Martín Torres.

Octubre 10, 2025 06:10 p. m. • 
Por Redacción D10
Sportivo Trinidense vs. General Caballero JLM

Torneo Clausura Sportivo Trinidense General Caballero de JLM
Redacción D10
Fernando Leguizamón
Fútbol Paraguayo
El jugador de Sol de América que quiere jugar en Cerro Porteño
Por Copa Paraguay, Sol de América quedó eliminado tras caer ante Cerro Porteño. A pesar del resultado, uno de los jugadores del Danzarín logró destacarse y tras declararse cerrista, dijo que su deseo es pasar al Ciclón.
Octubre 08, 2025 06:51 p. m.
 · 
Redacción D10
Lucas Monzón
Fútbol Paraguayo
Lucas Monzón: “No pensé que me iba a echar”
El jugador de Sportivo Luqueño, Lucas Monzón, señaló que pensaba Carlos Paul Benítez lo iba a expulsar. La Comisión de Árbitros de la Asociación Paraguaya de Fútbol calificó la falta como “insignificante”.
Octubre 08, 2025 01:28 p. m.
 · 
Redacción D10
Bruno Valdez_61505948.jpg
Fútbol Paraguayo
Un Bruno Valdez de buen desempeño que piensa en la Albirroja
Bruno Valdez se destacó en filas de Cerro Porteño en el juego por Copa Paraguay. Su padre, Marcelo Valdez, recordó que habían optado venir al Ciclón, pensando en la Selección Paraguaya.
Octubre 08, 2025 12:44 p. m.
 · 
Redacción D10
Rubio Ñu.jfif
Fútbol Paraguayo
Rubio Ñu coronó un año fantástico: Campeón y ascenso a Primera
El presidente del club, Rubén Martín Ruiz Díaz, utilizó todos los calificativos para elogiar a los futbolistas y cuerpo técnico que han conseguido el ascenso a la Primera División para el 2026.
Octubre 07, 2025 07:15 p. m.
 · 
Redacción D10
Rubio Ñu y San Lorenzo_Óscar Said_63483997.jpg
Fútbol Paraguayo
Nuevos protagonistas
Rubio Ñu y el Sportivo San Lorenzo han confirmado su retorno a la máxima categoría del balompié paraguayo. El Rayadito fue el último en sellar el pasaporte en la agonía del torneo, en la última fecha del torneo.
Octubre 06, 2025 10:02 a. m.
 · 
Redacción D10
Cerro Porteño Recoleta
Fútbol Paraguayo
Luis Vidal: “Nos faltó fuerza en el ataque”
“Fuimos a plantear un sistema en un partido complicado. Pudimos contener a Cerro Porteño en la primera mitad, pero nos faltó fuerza en el ataque”, aseveró Luis Vidal, presidente de Recoleta.
Octubre 05, 2025 10:45 a. m.
 · 
Redacción D10
