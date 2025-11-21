21 nov. 2025
Luis de la Cruz: “Ni en Escuela de Fútbol se cobra eso”

Al capitán del Sportivo Trinidense, Luis de la Cruz, no le gustó el arbitraje de Zulma Quiñónez. “Ni en Escuela de Fútbol se cobra eso”, dijo sobre un penal en contra de su equipo.

Noviembre 21, 2025 12:27 p. m. • 
Por Redacción D10
Luis de la Cruz Zulma Quiñónez

Luis de la Cruz y Zulma Quiñónez, posando para la foto antes del partido.

Foto: Gentileza - APF

El conjunto local estaba 1-0 arriba hasta que llegó una acción polémica que acabó en un penal para la visita y posteriormente en gol. “Fue una jugada en la que el jugador de Tembetary hace un enganche fuera del área, le salgo al cruce, me engancha, yo sigo la jugada y viene y choca por mí. Se tira y el árbitro cobra ese penal que ni en Escuela de Fútbol se cobra eso”, detalló.

En charla para el programa Fútbol a lo Grande, Luis de la Cruz señaló que “fue una jugada bastante llamativa para nosotros, por algo también le llama el VAR para poder salvarle. Pero ella tomó su decisión. Nosotros tratamos de ayudarle dentro el partido para que pueda equivocarse lo menos posible, pero lamentablemente se le escapó de las manos este partido”.

El capitán recordó que “contra Cerro tuve una jugada igual con (Juan) Iturbe, que el árbitro en ningún momento se animó a cobrar penal, y era un partido más importante que este, en donde se cobró y no existió”.

Por último, Luis de la Cruz aseveró que Zulma Quiñónez “no supo explicarme que fue lo que cobró (…) Nos perjudicó en esta situación, es lamentable porque seguimos peleando por los puntos que queremos sumar para el año que viene”.

