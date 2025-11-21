21 nov. 2025
Blas Riveros y el cariño a la gente de Cerro Porteño

Previo al partido ante Libertad, Blas Riveros habló acerca del juego en sí y también sobre la hinchada de Cerro Porteño. “Yo también le estoy empezando a agarrar cariño a la gente”, aseveró el nacido futbolísticamente en Olimpia.

Noviembre 21, 2025 05:33 p. m. • 
Por Redacción D10
Blas Riveros

Blas Riveros, de buen rendimiento desde su llegada a Barrio Obrero.

Foto: Gentileza - Cerro Porteño

Blas Riveros es uno de los jugadores más regulares de este Cerro Porteño que el domingo recibe a Libertad, en el ueno La Nueva Olla, a partir de las 18:00. El zurdo, salido de las Formativas de Olimpia, habló acerca de su relación con la hinchada azulgrana.

“Creo que desde que llegué acá, a Cerro, trato de, cómo se dice, mojar la camiseta. Trato de dar lo mejor de mí y yo creo que partido tras partido me iba ganando el cariño de la gente”, dijo en conferencia de prensa.

“Y bueno, yo también le estoy empezando a agarrar cariño a la gente (…) Estoy a un paso también de conseguir un sueño que me propuse desde que llegué a Cerro, que es poder lograr este campeonato”, aseveró. El Ciclón necesita ganar y esperar que Guaraní no lo haga ante General Caballero JLM para poder levantar el título.

De Cerro Porteño a la Selección

Blas Riveros recordó que uno de sus objetivos al fichar por Cerro Porteño era retornar a la Selección Paraguaya. “Estoy muy contento de llegar acá, a Cerro, porque gracias a Cerro también, que me dio la continuidad que necesitaba, volví a la Selección.

“Entonces, nada, estoy muy contento. También el momento que estoy atravesando, era lo que buscaba (…) Me siento muy feliz acá en Cerro y también agarré esa confianza que hace mucho creo que perdí. Estoy pasando por un muy buen momento y muy feliz por eso”, sostuvo.

Desde su llegada, Blas Riveros se adueñó del carril izquierdo de la defensa y su gran nivel le permitió ser llamado por Gustavo Alfaro para la gira norteamericana de la Albirroja.

Redacción D10
