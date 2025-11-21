21 nov. 2025
Fútbol Paraguayo

Sportivo Luqueño vs. Olimpia: Paso a paso

Sportivo Luqueño y Olimpia se miden esta tarde en el estadio Luis Salinas, por la 21ª fecha del Torneo Clausura.

Noviembre 21, 2025 04:08 p. m. • 
Por Redacción D10
Sportivo Luqueño vs. Olimpia

Torneo Clausura Olimpia Sportivo Luqueño
Redacción D10
54929476824_f3eb29b294_k.jpg
Fútbol Paraguayo
Hugo Romero, dolido: “Fue uno de nuestros peores partidos”
Hugo Romero, presidente del 2 de Mayo, lamentó la derrota en la final de la Copa Paraguay 2025.
Noviembre 17, 2025 12:36 p. m.
15 de Mayo_64202616.jpg
Fútbol Paraguayo
15 de Mayo, el benjamín campeón
El equipo benjamín, el 15 de Mayo de Itapé (Guairá) se coronó campeón del Nacional B de la Unión de Fútbol del Interior (UFI) al ganar este sábado a Patriotas FC de Hernandarias por 3-2, en la final disputada en la ciudad de Capiatá.
Noviembre 17, 2025 09:40 a. m.
 · 
Redacción D10
Cerro Porteño
Fútbol Paraguayo
Cerro por la fase de grupos y Olimpia busca revertir su presente
Mientras se aguarda el 5 de diciembre cuando Paraguay conocerá a sus rivales en el Mundial, en un mes tendremos el sorteo de las fases previas de la Libertadores y Sudamericana. Ya están anotados para el primer evento, Libertad, Cerro, Guaraní y 2 de Mayo.
Noviembre 16, 2025 01:09 p. m.
 · 
Arturo Rubin
2 de Mayo General Caballero JLM
Fútbol Paraguayo
2 de Mayo vs. General Caballero JLM: Por una nueva historia
La Copa Paraguay 2025 tendrá desde hoy a un nuevo y épico monarca: 2 de Mayo y General Caballero JLM buscarán quedarse con la copa de todos.
Noviembre 16, 2025 08:37 a. m.
 · 
Redacción D10
Nacional
Fútbol Paraguayo
Nacional se sube al podio de la Copa Paraguay
Nacional derrotó por 0-4 a Guaraní en el encuentro por el tercer puesto de la Copa Paraguay y de esta manera se subió al podio del certamen.
Noviembre 14, 2025 08:19 p. m.
 · 
Redacción D10
Cerro Porteño
Fútbol Paraguayo
Lanzamiento de la oposición azulgrana
La oposición azulgrana, liderada por Carlos Rejala, quien será el candidato a presidente de Cerro Porteño, sigue movilizándose de cara a las elecciones. El lunes se lanzó la candidatura de Guido Báez para miembro de la Comisión Directiva.
Noviembre 11, 2025 02:28 p. m.
 · 
Redacción D10
