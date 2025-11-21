Sportivo Luqueño vs. Olimpia: Paso a paso

El equipo benjamín, el 15 de Mayo de Itapé (Guairá) se coronó campeón del Nacional B de la Unión de Fútbol del Interior (UFI) al ganar este sábado a Patriotas FC de Hernandarias por 3-2, en la final disputada en la ciudad de Capiatá.
Mientras se aguarda el 5 de diciembre cuando Paraguay conocerá a sus rivales en el Mundial, en un mes tendremos el sorteo de las fases previas de la Libertadores y Sudamericana. Ya están anotados para el primer evento, Libertad, Cerro, Guaraní y 2 de Mayo.
La oposición azulgrana, liderada por Carlos Rejala, quien será el candidato a presidente de Cerro Porteño, sigue movilizándose de cara a las elecciones. El lunes se lanzó la candidatura de Guido Báez para miembro de la Comisión Directiva.