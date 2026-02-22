Menú
Torneo Apertura
Sportivo Luqueño vs. Guaraní: Paso a paso
Sportivo Luqueño y Guaraní chocan en Capiatá desde las 20:00 en el cierre de la fecha 6 del Apertura. Seguí paso a paso las incidencias y estadísticas del lance.
Febrero 22, 2026 07:40 p. m.
Promesa de partidazo en el Erico Galeano de Capiatá.
Guaraní
Sportivo Luqueño
Torneo Apertura
Torneo Apertura
Olimpia se adelanta en el Superclásico
El superclásico del fútbol paraguayo tuvo un primer tiempo interesante, en el que el Decano logró hacer la diferencia.
Febrero 21, 2026 07:24 p. m.
·
Redacción D10
Torneo Apertura
Olimpia, confirmado, pero con sorpresas
Olimpia, con algunas sorpresas, tiene el oceno confirmado para el choque con Cerro Porteño.
Febrero 21, 2026 05:25 p. m.
·
Redacción D10
Torneo Apertura
Así saldrá Cerro Porteño para el superclásico
Cerro Porteño tiene definido el equipo con el que saldrá a encarar el superclásico ante Olimpia.
Febrero 21, 2026 05:20 p. m.
·
Redacción D10
Torneo Apertura
Cerro Porteño vs. Olimpia: Paso a paso
Cerro Porteño y Olimpia animan una nueva edición del superclásico en La Nueva Olla desde las 18:30. Seguí paso a paso las incidencias y estadísticas del partido.
Febrero 21, 2026 02:55 p. m.
Torneo Apertura
Cerro Porteño vs. Olimpia: Pasión sin límites
Cerro Porteño y Olimpia animarán esta tarde una nueva edición del superclásico del fútbol paraguayo.
Febrero 21, 2026 08:41 a. m.
Torneo Apertura
Recoleta festeja en el Norte
Deportivo Recoleta se hizo fuerte en el Río Parapití y derrotó por 1-0 al 2 de Mayo este viernes.
Febrero 20, 2026 10:28 p. m.
