26 feb. 2026
Torneo Apertura

Recoleta vs. Nacional: Paso a paso

Recoleta y Nacional se miden esta noche por la séptima jornada del Torneo Apertura, en el estadio Ricardo Gregor.

Febrero 26, 2026 07:11 p. m. • 
Por Redacción D10
Recoleta vs. Nacional

Torneo Apertura Nacional Recoleta
Redacción D10
