Torneo Apertura
Recoleta vs. Nacional: Paso a paso
Recoleta y Nacional se miden esta noche por la séptima jornada del Torneo Apertura, en el estadio Ricardo Gregor.
Febrero 26, 2026 07:11 p. m. •
Por
Redacción D10
Más contenido de esta sección
Torneo Apertura
Cerro Porteño vence a Ameliano y se lava la cara
Cerro Porteño volvió a la victoria este miércoles de la mano de su antiguo goleador.
Febrero 25, 2026 08:57 p. m.
Torneo Apertura
Sportivo Trinidense vs. Sportivo Luqueño: Paso a paso
Sportivo Trinidense y Sportivo Luqueño chocan esta noche en el estadio ueno Luis Salinas, por la séptima fecha del Torneo Apertura.
Febrero 25, 2026 06:47 p. m.
·
Redacción D10
Torneo Apertura
Olimpia vs. Libertad: Paso a paso
Olimpia y Libertad se miden en el ueno Defensores del Chaco por la séptima fecha del Torneo Apertura.
Febrero 25, 2026 06:41 p. m.
·
Redacción D10
Torneo Apertura
Sportivo Ameliano vs. Cerro Porteño: Paso a paso
Sportivo Ameliano y Cerro Porteño abren la séptima jornada del Torneo Apertura en el estadio Arsenio Erico.
Febrero 25, 2026 06:04 p. m.
·
Redacción D10
Torneo Apertura
Duelo auriazul en Itauguá
Desde las 20:30, el estadio Luis Salinas en la ciudad de Itauguá será testigo de un nuevo choque de auriazules: Luqueño vs. Trinidense.
Febrero 25, 2026 07:51 a. m.
·
Redacción D10
Torneo Apertura
Prueba de fuego para el Ciclón
Cerro Porteño, obligado a ganar, mide a Ameliano desde las 18:30.
Febrero 25, 2026 07:36 a. m.
·
Redacción D10
