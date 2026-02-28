El líder Olimpia, atracción en el Este

Olimpia se presenta en Ciudad del Este, enfrentando al Sportivo Ameliano, en el arranque de la octava fecha del torneo Apertura 2026.

El equipo franjeado jugará en el Antonio Aranda desde las 18:30, y contará con el apoyo de su gente, que busca seguir celebrando en una temporada que arrancó en progresivo ascenso.

El Decano arriba al compromiso en calidad de líder e invicto del torneo, con el plus de haber derrotado a Cerro Porteño y Libertad, ambos por 1-0.

POR MÁS. Consolidando un esquema de juego en donde se prioriza la lucha y la solidaridad en todo el campo, el equipo del entrenador Pablo Vitamina Sánchez quiere dejar atrás también a un rival que lo complicó en certámenes anteriores.

La principal novedad en el equipo que presentará alternativas por su compromiso en la semana por Sudamericana, es el mediocampista ofensivo Rubén Lezcano, última incorporación del Decano, que llega del fútbol de Brasil con ganas de ganar minutos de cara al Mundial.

A su vez Ameliano, de la mano de Roberto Nanni, que tuvo un arranque ascendente en la competencia, quiere recuperar la senda del triunfo, tras haber tropezado ante el Ciclón en la ronda anterior, y quedarse con todo el premio de la fecha, ya que espera un importante aforo en el Este.