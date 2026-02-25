25 feb. 2026
Torneo Apertura

Cerro Porteño vence a Ameliano y se lava la cara

Cerro Porteño volvió a la victoria este miércoles de la mano de su antiguo goleador.

Febrero 25, 2026 08:57 p. m.
Cerro Porteño

Jonatan Torres le dio el triunfo a Cerro Porteño.

Foto: Gentileza - APF

Cerro Porteño volvió a la victoria luego de tres juegos, con su triunfo ante Ameliano por 1-0 para calmar los ánimos luego de las dos derrotas consecutivas, la última como local ante Olimpia.

El Azulgrana tuvo reacción a tiempo, ya que echó mano a su banca, que respondió de manera efectiva, primero con la vuelta de un hombre clave como lo fue Robert Piris Da Motta, que fue el eje en el medio, y luego con el ingreso de Jonatan Torres, que se justificó con una buena definición.

En la primera parte el Ciclón volvió a carecer ideas, siendo el mismo equipo predecible de juegos anteriores, sin sorpresa y con un Pablo Vegetti estático, el juego siempre lo tuvo como espectador.

En la complementaria con una dinámica más frontal, el equipo sumó en peligrosidad, por lo que pudo sacar de circulación al equipo de Ameliano, que en el primer periodo tuvo mejor control en base a su juego veloz, que lo hizo protagonista.

Cerro vuelve a la victoria y calma en algo el ambiente turbulento, pero muy lejos de plasmar la jerarquía que tiene un plantel con nombres importantes, en donde la conducción sigue en deuda.

Cerro Porteño Sportivo Ameliano Torneo Apertura
