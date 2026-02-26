Con dos compromisos prosigue la jornada 7

Rubio Ñu vs. San Lorenzo será el primer partido de la jornada, que disputará desde las 18:30, entre los equipos recién ascendidos en la máxima categoría de nuestro balompié.

Estos dos equipos necesitan sumar como sea los puntos en juego, es decir que será de esos partidos de seis puntos, atendiendo que son rivales directos en la tabla del promedio, y coincidentemente se encuentran en la última posición en zona de descenso directo.

En cuanto a sus resultados inmediatos se puede mencionar que el Albiverde viene de derrotar en misma Huerta a Libertad, con un tanto agónico, que le valió llegar a este compromiso con mucha confianza, mientras que su rival, el Rayadito en su última presentación igualó sobre el final 1-1 ante Trinidense, en el Gunther Vogel.

El segundo duelo del día será Recoleta FC vs. Nacional, que iniciará a las 20:30 en el estadio Ricardo Gregor, en el barrio Campo Grande.

El juez de este compromiso será Alipio Colmán y tendrá como líneas a Guido Miranda y Derlys González. En el VAR: Ulises Mereles.

El Canario (11 puntos) y la Academia (13) marchan bien en el Torneo Apertura y en este enfrentamiento buscarán capitalizar los tres puntos para seguir en la parte alta de la tabla de posiciones.

Reco por en la última fecha superó por la mínima (0-1) al 2 de Mayo en Pedro Juan Caballero, mientras que los tricolores culminaron igualando 1-1 el juego ante Ameliano (11), en el Arsenio Erico. Este empate significó ceder la punta del torneo a Olimpia (14), que se quedó con el clásico y aprovechó la frenada de Nacional.