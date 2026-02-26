26 feb. 2026
Torneo Apertura

Con dos compromisos prosigue la jornada 7

Con dos interesantes compromisos prosigue hoy la fecha 7 del Torneo Apertura 2026.

Febrero 26, 2026 08:06 a. m. • 
Por Redacción D10
Nacional_65464786.jpg

El Albo quiere seguir prendido.

Foto: Archivo.

Rubio Ñu vs. San Lorenzo será el primer partido de la jornada, que disputará desde las 18:30, entre los equipos recién ascendidos en la máxima categoría de nuestro balompié.

Estos dos equipos necesitan sumar como sea los puntos en juego, es decir que será de esos partidos de seis puntos, atendiendo que son rivales directos en la tabla del promedio, y coincidentemente se encuentran en la última posición en zona de descenso directo.

En cuanto a sus resultados inmediatos se puede mencionar que el Albiverde viene de derrotar en misma Huerta a Libertad, con un tanto agónico, que le valió llegar a este compromiso con mucha confianza, mientras que su rival, el Rayadito en su última presentación igualó sobre el final 1-1 ante Trinidense, en el Gunther Vogel.

El segundo duelo del día será Recoleta FC vs. Nacional, que iniciará a las 20:30 en el estadio Ricardo Gregor, en el barrio Campo Grande.

El juez de este compromiso será Alipio Colmán y tendrá como líneas a Guido Miranda y Derlys González. En el VAR: Ulises Mereles.

El Canario (11 puntos) y la Academia (13) marchan bien en el Torneo Apertura y en este enfrentamiento buscarán capitalizar los tres puntos para seguir en la parte alta de la tabla de posiciones.

Reco por en la última fecha superó por la mínima (0-1) al 2 de Mayo en Pedro Juan Caballero, mientras que los tricolores culminaron igualando 1-1 el juego ante Ameliano (11), en el Arsenio Erico. Este empate significó ceder la punta del torneo a Olimpia (14), que se quedó con el clásico y aprovechó la frenada de Nacional.

Torneo Apertura San Lorenzo Rubio Ñu Recoleta Nacional
Redacción D10
Más contenido de esta sección
Sportivo Ameliano vs. Cerro Porteño
Torneo Apertura
Sportivo Ameliano vs. Cerro Porteño: Paso a paso
Sportivo Ameliano y Cerro Porteño abren la séptima jornada del Torneo Apertura en el estadio Arsenio Erico.
Febrero 25, 2026 06:04 p. m.
 · 
Redacción D10
Trinidense vs. Luqueño_65893955.jpg
Torneo Apertura
Duelo auriazul en Itauguá
Desde las 20:30, el estadio Luis Salinas en la ciudad de Itauguá será testigo de un nuevo choque de auriazules: Luqueño vs. Trinidense.
Febrero 25, 2026 07:51 a. m.
 · 
Redacción D10
juan iturbe_65843283.jpg
Torneo Apertura
Prueba de fuego para el Ciclón
Cerro Porteño, obligado a ganar, mide a Ameliano desde las 18:30.
Febrero 25, 2026 07:36 a. m.
 · 
Redacción D10
adrian alcaraz.jpg
Torneo Apertura
Choque fuerte en el “Clásico Blanco y Negro”
Olimpia y Libertad se miden hoy en el Defensores del Chaco (20:30). Llegan con realidades distintas, pero con la misma necesidad: ganar.
Febrero 25, 2026 07:07 a. m.
 · 
Redacción D10
Juan Gabriel.jpeg
Torneo Apertura
La fecha siete ya tiene árbitros designados
Comisión de Árbitros de la APF dio a conocer a los jueces que impartirán justicia en la séptima fecha del torneo Apertura 2026.
Febrero 24, 2026 05:10 p. m.
 · 
Redacción D10
HB173JIXYAADzyl.jpeg
Torneo Apertura
“Con todas las luces” Luqueño vence a Guaraní
El Sportivo Luqueño venció en un partidazo a Guaraní en el cierre de la fecha 6 del torneo Apertura.
Febrero 23, 2026 09:55 a. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más