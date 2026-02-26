Olimpia vence a Libertad y se afianza en la cima

Olimpia venció este miércoles por 1-0 a Libertad en el estadio Defensores del Chaco por la séptima fecha del torneo Apertura 2026.

Adrián Alcaraz fue el autor del gol del Franjeado, que con este triunfo se mantiene firme en la cima de la clasificación.

EL PARTIDO. Vitamina Sánchez sorprendió una vez más con su alineación, colocando solo dos “volantes de marca” como Richard Ortiz y Juan Fernando Alfaro, algo que no pasó en partidos anteriores, pese al dibujo táctico.

El primer tiempo fue parejo. El que se mostró mejor con el balón fue el Decano, que tomó protagonismo de entrada, apostando a la conexión entre los de arriba: Tiago Caballero, Delmás, Alfonso y Alcaraz.

La más clara de la primera mitad la tuvo Adrián Alcaraz, cuando tras una gran jugada de Mateo Gamarra, recibió solo en el área y sacó un potente disparo que pasó cerca del palo izquierdo. Alfaro también probó un par de veces desde fuera del área. Pero el lado del Gumarelo, poco y nada.

En la complementaria, Sánchez metió en cancha a Hugo Quintana, quien le aportó más dinámica al equipo, conectándose bien con los de arriba. Sobre 50’ llegó un gol de Olimpia, a través de Richard Ortiz, pero el mismo fue finalmente invalidado a instancias del VAR por un milimétrico offside del capitán franjeado.

Seis minutos más tarde sí llegó el verdadero gol decano, por intermedio de Adrián Alcaraz, que aprovechó un centro de Quintana para aplicar un cabezazo que tapó Morínigo en primera instancia, pero el delantero franjeado estuvo atento en el rebote y no perdonó, para poner el 1-0 a favor del Rey de Copas.

Sobre el final sufrió un poco el Decano, pero apareció Gastón Olveira para salvar en un par de ocasiones. Fue triunfazo por 1-0.