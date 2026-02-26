26 feb. 2026
Torneo Apertura

Rubio Ñu vs. Sportivo San Lorenzo: Paso a paso

Rubio Ñu y Sportivo San Lorenzo dan continuidad a la séptima fecha del Torneo Apertura, en el estadio Ricardo Gregor.

Febrero 26, 2026 04:46 p. m. • 
Por Redacción D10
Más contenido de esta sección
Olimpia vs. Libertad
Torneo Apertura
Olimpia vs. Libertad: Paso a paso
Olimpia y Libertad se miden en el ueno Defensores del Chaco por la séptima fecha del Torneo Apertura.
Febrero 25, 2026 06:41 p. m.
 · 
Redacción D10
Sportivo Ameliano vs. Cerro Porteño
Torneo Apertura
Sportivo Ameliano vs. Cerro Porteño: Paso a paso
Sportivo Ameliano y Cerro Porteño abren la séptima jornada del Torneo Apertura en el estadio Arsenio Erico.
Febrero 25, 2026 06:04 p. m.
 · 
Redacción D10
Trinidense vs. Luqueño_65893955.jpg
Torneo Apertura
Duelo auriazul en Itauguá
Desde las 20:30, el estadio Luis Salinas en la ciudad de Itauguá será testigo de un nuevo choque de auriazules: Luqueño vs. Trinidense.
Febrero 25, 2026 07:51 a. m.
 · 
Redacción D10
juan iturbe_65843283.jpg
Torneo Apertura
Prueba de fuego para el Ciclón
Cerro Porteño, obligado a ganar, mide a Ameliano desde las 18:30.
Febrero 25, 2026 07:36 a. m.
 · 
Redacción D10
adrian alcaraz.jpg
Torneo Apertura
Choque fuerte en el “Clásico Blanco y Negro”
Olimpia y Libertad se miden hoy en el Defensores del Chaco (20:30). Llegan con realidades distintas, pero con la misma necesidad: ganar.
Febrero 25, 2026 07:07 a. m.
 · 
Redacción D10
Juan Gabriel.jpeg
Torneo Apertura
La fecha siete ya tiene árbitros designados
Comisión de Árbitros de la APF dio a conocer a los jueces que impartirán justicia en la séptima fecha del torneo Apertura 2026.
Febrero 24, 2026 05:10 p. m.
 · 
Redacción D10
