Rubio Ñu vuelve a ganar y hunde más al Santo

Rubio Ñu consiguió su segundo triunfo en lo que va del Apertura, al tumbar en la séptima fecha a Sportivo San Lorenzo como local en la Arboleda por 2-0.

El Albiverde golpeó de entrada, con la definición de Brian Blasi, al minuto 12’, por lo que con la diferencia pasó a manejar el trámite del compromiso, ante un equipo Rayadito que intentó reaccionar pero careció de profundidad y efectividad para incomodar a un equipo local bien plantado.

En la complementaria, la superioridad de Rubio se marcó ampliando la diferencia con la anotación de Andreson Leguizamón a los 69’, para que el equipo ñuense consiga celebrar de manera consecutiva en la competencia y que trepe en la clasificación.

A su vez San Lorenzo sigue sin levantar cabeza, hilando su sexta derrota.

En la próxima fecha Rubio Ñu juega con Luqueño el lunes 3 (18:30) y San Lorenzo recibe a Libertad (20:30).