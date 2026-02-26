26 feb. 2026
Torneo Apertura

Rubio Ñu vuelve a ganar y hunde más al Santo

El elenco ñuense se impuso por 2-0 como local a San Lorenzo, para tomarse un respiro en los dos frentes de competición.

Febrero 26, 2026 08:38 p. m. 
Por Redacción D10
Rubio Ñu

Los ñuenses celebran la victoria ante San Lorenzo.

Gentileza.

Rubio Ñu consiguió su segundo triunfo en lo que va del Apertura, al tumbar en la séptima fecha a Sportivo San Lorenzo como local en la Arboleda por 2-0.

El Albiverde golpeó de entrada, con la definición de Brian Blasi, al minuto 12’, por lo que con la diferencia pasó a manejar el trámite del compromiso, ante un equipo Rayadito que intentó reaccionar pero careció de profundidad y efectividad para incomodar a un equipo local bien plantado.

En la complementaria, la superioridad de Rubio se marcó ampliando la diferencia con la anotación de Andreson Leguizamón a los 69’, para que el equipo ñuense consiga celebrar de manera consecutiva en la competencia y que trepe en la clasificación.

A su vez San Lorenzo sigue sin levantar cabeza, hilando su sexta derrota.

En la próxima fecha Rubio Ñu juega con Luqueño el lunes 3 (18:30) y San Lorenzo recibe a Libertad (20:30).

Rubio Ñu San Lorenzo
