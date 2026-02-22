Sportivo Luqueño y Guaraní cierran la sexta fecha

Los jueces del duelo serán Derlis Benítez como árbitro central; los líneas, Julio Aranda y Roberto Cañete, y en el VAR, Ulises Mereles.

Ambos equipos llegan a este encuentro después de haber logrado la victoria en sus respectivos partidos en la fecha cinco. Por parte del Auriazul venció 2-1 a Recoleta FC en el Ricardo Gregor, mientras que el Aborigen superó por 3-1 al recién ascendido, San Lorenzo en La Arboleda.

Desde 1925, en las disputas en Primera División, Sportivo Luqueño totalizó 65 triunfos. Mientras que Guaraní suma 119 victorias. Las paridades se registraron en un total de 68 juegos. El Aurinegro logró marcar un total de 409 goles contra los 307 dianas del Auriazul.

Además se puede destacar que el Legendario superó a los luqueños en los últimos cuatros enfrentamientos entre sí. El equipo de Bernay no conoce de caídas en los últimos cuatro partidos del Apertura, recordando que solo perdió en la jornada 1 ante Olimpia. En el caso de Luqueño ha ganado dos partidos y cayó en tres ocasiones en el presente torneo.