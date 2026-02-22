22 feb. 2026
Torneo Apertura

Sportivo Luqueño y Guaraní cierran la sexta fecha

Sportivo Luqueño vs. Guaraní será el único y último partido de la jornada dominguera de la Copa de Primera Apertura 2026. El juego se disputará en el estadio Erico Galeano desde las 20:00.

Febrero 22, 2026 10:11 a. m. • 
Por Redacción D10
Guaraní Sportivo Luqueño

Los jueces del duelo serán Derlis Benítez como árbitro central; los líneas, Julio Aranda y Roberto Cañete, y en el VAR, Ulises Mereles.

Ambos equipos llegan a este encuentro después de haber logrado la victoria en sus respectivos partidos en la fecha cinco. Por parte del Auriazul venció 2-1 a Recoleta FC en el Ricardo Gregor, mientras que el Aborigen superó por 3-1 al recién ascendido, San Lorenzo en La Arboleda.

Desde 1925, en las disputas en Primera División, Sportivo Luqueño totalizó 65 triunfos. Mientras que Guaraní suma 119 victorias. Las paridades se registraron en un total de 68 juegos. El Aurinegro logró marcar un total de 409 goles contra los 307 dianas del Auriazul.

Además se puede destacar que el Legendario superó a los luqueños en los últimos cuatros enfrentamientos entre sí. El equipo de Bernay no conoce de caídas en los últimos cuatro partidos del Apertura, recordando que solo perdió en la jornada 1 ante Olimpia. En el caso de Luqueño ha ganado dos partidos y cayó en tres ocasiones en el presente torneo.

Torneo Apertura Sportivo Luqueño Guaraní
Redacción D10
Más contenido de esta sección
dfgbfbf.jpg
Torneo Apertura
Olimpia, confirmado, pero con sorpresas
Olimpia, con algunas sorpresas, tiene el oceno confirmado para el choque con Cerro Porteño.
Febrero 21, 2026 05:25 p. m.
 · 
Redacción D10
Lucas Quintana
Torneo Apertura
Así saldrá Cerro Porteño para el superclásico
Cerro Porteño tiene definido el equipo con el que saldrá a encarar el superclásico ante Olimpia.
Febrero 21, 2026 05:20 p. m.
 · 
Redacción D10
CCP-OLI.png
Torneo Apertura
Cerro Porteño vs. Olimpia: Paso a paso
Cerro Porteño y Olimpia animan una nueva edición del superclásico en La Nueva Olla desde las 18:30. Seguí paso a paso las incidencias y estadísticas del partido.
Febrero 21, 2026 02:55 p. m.
ollaaaa.jpg
Torneo Apertura
Cerro Porteño vs. Olimpia: Pasión sin límites
Cerro Porteño y Olimpia animarán esta tarde una nueva edición del superclásico del fútbol paraguayo.
Febrero 21, 2026 08:41 a. m.
elrecco.jfif
Torneo Apertura
Recoleta festeja en el Norte
Deportivo Recoleta se hizo fuerte en el Río Parapití y derrotó por 1-0 al 2 de Mayo este viernes.
Febrero 20, 2026 10:28 p. m.
HBo0M2uXgAAaIol.jfif
Torneo Apertura
Cachetada de Rubio Ñu a Libertad en La Huerta
Rubio Ñu no perdonó el mal momento de Libertad y lo venció por la mínima en su propio estadio, en La Huerta. El único gol fue obra de Estiven Pérez a los 88', cuando el partido expiraba.
Febrero 20, 2026 08:46 p. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más