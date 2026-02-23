23 feb. 2026
Torneo Apertura

“Con todas las luces” Luqueño vence a Guaraní

El Sportivo Luqueño venció en un partidazo a Guaraní en el cierre de la fecha 6 del torneo Apertura.

Febrero 23, 2026 09:55 a. m. • 
Por Redacción D10
HB173JIXYAADzyl.jpeg

Quintana (d) fue la gran figura en Capiatá.

Foto: @CopaDePrimera

Tras el papelón del domingo, en el que los protagonistas debieron esperar 2 horas antes de la postergación del duelo por problemas eléctricos con las torres de iluminación del estadio Erico Galeano, el Sportivo Luqueño amaneció iluminado y derrotó a Guaraní por 3-2.

EL PARTIDO. El local abrió rápido el encuentro por medio de Iván Maggi, goleador que se sacó la marca de dos jugadores y luego eludió al portero Gaspar Servio para abrir el marcador en Capiatá. La reacción rival fue inmediata y dos minutos más tarde Mati López apareció en el centro del área para conectar el centro de Miño y establecer el 1-1.

El lance estaba totalmente abierto en el Erico Galeano, pero fue el local el que supo aprovechar mejor las fallas de su adversario y ampliar el marcador. Así, a los 20’ Sebastián Quintana robó un balón y luego hizo una gran acción personal, aguantó la marca y ante la salida de Servio tocó sutilmente el balón para hacer el segundo de su equipo.

El show del “Animalito” no había terminado y a los 38’ vuelve a aparecer tras un robo en la mitad de la cancha, traslada el balón hacia el área sin la presión defensiva y posteriormente saca un fenomenal remate que se cuela en el ángulo derecho. Golazo para poner el 3-1 en el lance.

En el complemento, Guaraní rápidamente recibió otro golpe anímico. Ya que a los 50’ Mariano Ramos recibe su segunda tarjeta y termina siendo expulsado por el árbitro Derlis Benítez.

Sobre los 55’ el juez sanciona penal dentro del área de Guaraní por una mano de Alcides Domínguez. Sin embargo el VAR llamó y tras consultar las imágenes se decidió por rever la situación.

Las polémicas no terminaron y a los 81’ hubo un penal dentro del área de Luque por mano. Diego Fernández ejecutó, tapó Aguilar y el ariete marcó, aunque, a instancias del VAR, el tanto debió anularse por mano del delantero y repetirse por invasión de jugadores auriazules. Para el segundo disparo, cambiaron al rematador y Gaspar Servio salió del arco para disparar junto al poste izquierdo y establecer el 3-2.

Sobre el final, Guaraní fue con todo en busca del empate, pero el marcador ya no se movió en Capiatá. Gran resultado para el Auriazul que hila dos triunfos, mientras que para el Indio derrota y preocupación antes de lo que será su juego de Copa Libertadores ante el Juventud de Uruguay.

Torneo Apertura Guaraní Luqueño
Redacción D10
