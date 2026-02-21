21 feb. 2026
Torneo Apertura

Olimpia salta a la cima desde el “patio de su casa”

Olimpia se llevó el superclásico ante Cerro Porteño siendo efectivo en el área. Richard Ortiz marcó el 0-1 con el que el Decano volvió a ganar en un estadio donde se está acostumbrando a sonreír, como si se tratase del patio de su casa, y además es puntero.

Febrero 21, 2026 08:29 p. m. 
Por Redacción D10
Richard Ortiz

Richard Ortiz celebra el gol hecho en el superclásico.

Foto: Daniel Duarte - ÚH

Como en la mayoría de los últimos superclásicos, Cerro Porteño hizo el desgaste ante un Olimpia que se paró para esperar al rival. Blas Riveros, una de las dudas de Jorge Bava, duró menos de 10 minutos en cancha y se retiró por lesión.

El Ciclón consiguió llevar la sensación de peligro al área visitante con un par de acciones ofensivas, mas falló en la puntada final. Juan Iturbe e Ignacio Aliseda se convirtieron en los hombres que buscaron iluminar los ataques cerristas.

No obstante, la primera situación que exigió a un portero la tuvo el Decano, cuando Adrián Alcaraz sacó un remate cruzado desviado con lo justo por Alexis Martín a los 27’. De ese tiro de esquina, Mateo Gamarra envió un cabezazo nuevamente detenido por el cancerbero azulgrana.

Pero el que logró sacudir las redes fue Olimpia, mediante su capitán Richard Ortiz. El olimpista, acostumbrado a marcar en este tipo de juegos, metió un frentazo en el área tras la asistencia de chilena de Mateo Gamarra a los 43’.

Cerro Porteño tuvo la chance de igualar inmediatamente, solo que Jorge Morel no le dio dirección a su cabezazo, el balón se perdió lejos del arco y Olimpia se fue a los vestuarios con la ventaja en el tanteador.

El Decano se paró más en su campo en el complemento y el Ciclón volvió a tener la pelota sin lograr dañar. Ya con el tiempo en su contra, las imprecisiones fueron una constante en el local. Adrián Alcaraz perdonó el segundo después de una mala salida del rival.

Los minutos fueron avanzando y el trámite no varió. A los 72’, Pablo Vegetti desperdició la más clara que tuvo dentro del área. Olimpia aguantó lo restante frente a un Cerro Porteño cansado y sin ideas.

Olimpia sumó tres puntos que lo envían a la cima de la tabla en un este estadio donde se acostumbró a sonreír como si se tratase del patio de su casa.

Cerro Porteño Torneo Apertura Olimpia
Redacción D10
