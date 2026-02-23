22 feb. 2026
Torneo Apertura

Papelón: Postergado Luqueño-Guaraní

El juego de Sportivo Luqueño y Guaraní, que debía cerrar la fecha 6 del torneo Apertura, quedó finalmente postergado.

Febrero 22, 2026 09:37 p. m. • 
Por Redacción D10
El Estadio Erico Galeano se quedó sin parte de la iluminación.

Foto: @FALG1080am

Un problema con las torres de iluminación del estadio Erico Galeano de Capiatá impidió que el juego entre Sportivo Luqueño y Guaraní, de la fecha 6 del torneo Apertura 2026, se dispute este domingo.

El duelo estaba marcado para arrancar a las 20:00, pero tras aparecer los problemas eléctricos, se decidió por la postergación del duelo por 30 minutos. Al cumplirse la extensión, se volvió a postergar para las 21:00, luego para las 21:30. Finalmente llegó la noticia de la postergación del lance.

Finalmente se informó que el partido se juega este lunes a las 08:00 de la mañana, en el mismo escenario.

Redacción D10
