Olimpia sigue con su racha positiva en La Nueva Olla

Olimpia sacó una enorme victoria de La Nueva Olla este sábado ante Cerro Porteño por la sexta fecha del torneo Apertura 2026. Venció 1-0 con un gran gol de Richard Ortiz.

Con este resultado, el Rey de Copas estira a 10 partidos su invicto jugando en el estadio General Pablo Rojas.

La última victoria de Cerro Porteño en su cancha fue el 31 de octubre del 2021, por la fecha 17 del torneo Clausura, partido que terminó 1-0 con anotación de Claudio Aquino con un bombazo desde fuera del área.

Después de eso se jugaron otros 10 compromisos, uno de ellos por Copa Libertadores. De los 10 partidos, 5 terminaron con empate y 5 con victorias de Olimpia.