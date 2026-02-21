21 feb. 2026
Torneo Apertura

Olimpia se adelanta en el Superclásico

El superclásico del fútbol paraguayo tuvo un primer tiempo interesante, en el que el Decano logró hacer la diferencia.

Febrero 21, 2026 07:24 p. m. • 
Por Redacción D10
WhatsApp Image 2026-02-21 at 7.31.24 PM.jpeg

Richard Ortiz llega a 7 goles en los clásicos.

Foto: José Bogado - Daniel Duarte

Cerro Porteño y Olimpia se enfrentan este sábado en una nueva edición de la máxima fiesta del fútbol paraguayo, el superclásico. El duelo se disputa en La Nueva Olla, correspondiente a la sexta fecha del torneo Apertura.

El encuentro tuvo varias situaciones frente a los arcos, pero la acción que marcó la etapa inicial llegó sobre los 42’, cuando una genial asistencia de chilena de Mateo Gamarra permitió que el balón llegue hacia donde estaba Richard Ortiz que conecta de cabeza y abre el lance en Barrio Obrero.

Queda 45 minutos a la historia de este encuentro. Olimpia, con el resultado parcial, vuelve a tomar la punta del campeonato y sigue estirando su racha de juegos sin perder en La Nueva Olla.

Cerro Porteño Olimpia Torneo Apertura
Redacción D10
