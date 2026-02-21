Olimpia se adelanta en el Superclásico

Cerro Porteño y Olimpia se enfrentan este sábado en una nueva edición de la máxima fiesta del fútbol paraguayo, el superclásico. El duelo se disputa en La Nueva Olla, correspondiente a la sexta fecha del torneo Apertura.

El encuentro tuvo varias situaciones frente a los arcos, pero la acción que marcó la etapa inicial llegó sobre los 42’, cuando una genial asistencia de chilena de Mateo Gamarra permitió que el balón llegue hacia donde estaba Richard Ortiz que conecta de cabeza y abre el lance en Barrio Obrero.

Queda 45 minutos a la historia de este encuentro. Olimpia, con el resultado parcial, vuelve a tomar la punta del campeonato y sigue estirando su racha de juegos sin perder en La Nueva Olla.