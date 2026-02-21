Olimpia, confirmado, pero con sorpresas

Olimpia, con algunas sorpresas, tiene equipo confirmado para el superclásico que arrancará a las 18:30, en el ueno La Nueva Olla. El entrenador Pablo Sánchez finalmente dejó fuera a Iván Leguizamón y Alan Rodríguez, quienes estaban recuperándose de algunas molestias y no se entrenaron con normalidad.

📋 𝐓𝐈𝐓𝐔𝐋𝐀𝐑𝐄𝐒 🆚️ Cerro Porteño en el Estadio General Pablo Rojas.



¡Vamos, Rey de Copas! ⚔️ pic.twitter.com/62N4pyYkpY — Club Olimpia (@elClubOlimpia) February 21, 2026

El onceno: Gastón Olveira; Raúl Cáceres, Juan Vera, Bryan Bentaberry, Mateo Gamarra; Alex Franco, Richard Ortiz, Juan Fernando Alfaro; Fernando Cardozo, Adrián Alcaraz y Hugo Quintana.

Olimpia llega con 11 unidades en la clasificación, aún no sabe lo que es perder, y busca, con una victoria, llegar a la cima del Torneo Apertura.