21 feb. 2026
Torneo Apertura

Olimpia, confirmado, pero con sorpresas

Olimpia, con algunas sorpresas, tiene el oceno confirmado para el choque con Cerro Porteño.

Febrero 21, 2026 05:25 p. m. • 
Por Redacción D10
dfgbfbf.jpg

Bryan Bentaberry será titular en Olimpia.

Foto: Club Olimpia.

Olimpia, con algunas sorpresas, tiene equipo confirmado para el superclásico que arrancará a las 18:30, en el ueno La Nueva Olla. El entrenador Pablo Sánchez finalmente dejó fuera a Iván Leguizamón y Alan Rodríguez, quienes estaban recuperándose de algunas molestias y no se entrenaron con normalidad.

El onceno: Gastón Olveira; Raúl Cáceres, Juan Vera, Bryan Bentaberry, Mateo Gamarra; Alex Franco, Richard Ortiz, Juan Fernando Alfaro; Fernando Cardozo, Adrián Alcaraz y Hugo Quintana.

Olimpia llega con 11 unidades en la clasificación, aún no sabe lo que es perder, y busca, con una victoria, llegar a la cima del Torneo Apertura.

Olimpia Cerro Porteño Torneo Apertura
Redacción D10
Más contenido de esta sección
Torneo Apertura
Libertad vs. Rubio Ñu: Paso a paso
En La Huerta chocan Libertad y Rubio Ñu desde las 18:30 por la fecha 6 del torneo Apertura. Seguí paso a paso las incidencias y estadísticas del juego.
Febrero 20, 2026 05:38 p. m.
David Ojeda
Torneo Apertura
El equipo que ganó el único clásico dirigido por David Ojeda
Este sábado, Cerro Porteño y Olimpia darán vida a otra edición del superclásico paraguayo y por segunda vez será dirigido por el árbitro David Ojeda.
Febrero 20, 2026 04:12 p. m.
Redacción D10
Policía Nacional
Torneo Apertura
Unos 4.000 efectivos resguardarán superclásico entre Cerro Porteño y Olimpia
Unos 4.000 efectivos estarán el sábado a cargo de la seguridad del primer superclásico del Torneo Apertura de Paraguay entre Cerro Porteño y Olimpia, que marchan en la octava y tercera posición de la tabla, informó este viernes el comandante de la Policía Nacional, Carlos Benítez.
Febrero 20, 2026 02:35 p. m.
Redacción D10
Torneo Apertura
Viernes de intenso fútbol de Primera
Dos atractivos partidos nos tiene preparados la calurosa agenda de viernes en la máxima categoría, uno de ellos se disputará en la capital del país y el otro juego en el Norte.
Febrero 20, 2026 08:23 a. m.
Redacción D10
Torneo Apertura
Nacional y Ameliano se frenan en la Visera
A Nacional se le escapó el triunfo sobre el final y cedió un empate 1-1 ante Ameliano en el Arsenio Erico.
Febrero 19, 2026 10:30 p. m.
Torneo Apertura
San Lorenzo consigue su primer punto en el Apertura
San Lorenzo y Sportivo Trinidense empataron 1-1 en el Gunther Vogel.
Febrero 19, 2026 08:30 p. m.
Redacción D10
