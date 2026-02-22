21 feb. 2026
Torneo Apertura

Leandro Martín resaltó haber ganado el partido “más grande del país”

El asistente técnico, Leandro Martín fue el responsable de realizar el análisis del partido a raíz de la expulsión del estratega decano, Pablo Sánchez. Martín valoró el triunfo por lo que significa un superclásico.

Febrero 21, 2026 09:43 p. m. • 
Por Redacción D10
expulsión de Vitamina Sánchez.jpg

El juez del partido, David Ojeda muestra la tarjeta roja al entrenador de Olimpia. Pablo Sánchez.

FOTO: JOSÉ BOGADO

Leandro Martín, asistente técnico de Pablo Sánchez fue el responsable de realizar el análisis del partido a raíz de la expulsión del estratega decano. “Con una alegría enorme por lo que significa este partido, el más grande del país, y haberlo ganado es algo muy valioso”, dijo. Recordemos que Vitamina Sánchez fue expulsado del encuentro en los últimos minutos de juego y se pierde el duelo ante Libertad.

Consultado sobre las dificultades que tuvo el cuerpo técnico para el armado del onceno, atendiendo que tuvieron un par de bajas en último momento. “Tuvimos dudas en función de la disponibilidad de los futbolistas. En un momento pensamos que Alan (Rodríguez) iba a llegar, lo probamos y nos dijeron que no. Lo mismo que Legui (Iván Leguizamón)”, dijo. Es importante mencionar que Sebastián Ferreira tampoco pudo jugar por suspensión de dos partidos por la expulsión ante Rubio Ñu, en la fecha 5.

En cuanto al esquema táctico, el profesional señaló que “en realidad en el medio campo jugamos con tres futbolistas. En este caso sabíamos que iba a ser un partido difícil por la condición de visitante, por la necesidad del rival, por el momento que está pasando entonces tratamos de encajar eso en el esquema que preparamos para poder prever un partido que terminó dándose de esa manera”, finalizó.

Olimpia Cerro Porteño
Redacción D10
