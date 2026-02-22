Richard Ortiz: “Fue un partido inteligente”

Richard Ortiz, el amo y señor de los superclásicos en el fútbol paraguayo fue el autor del único tanto para la victoria de Olimpia por 1-0 sobre Cerro Porteño, su archirrival de siempre.

Ortiz realizó el análisis del triunfo al canal oficial de la competencia y tras ser consultado sobre lo que significó para el equipo, dijo: “Creo que hicimos lo que teníamos que hacer. Fue un partido inteligente y nuevamente ganando aquí”, señaló, es que Olimpia extiende su buenos resultados jugando en La Nueva Olla en los últimos 4 años: 5 partidos ganados y 5 empates.

El capitán franjeado añadió además que “creo que nos preparamos prácticamente bien. Estábamos metidos también los 11 y ahí se ve el equipo unido y creo que por ahí ganamos este partido. Ellos manejaron el partido y no nos encontraron en el espacio”, señaló. Richard Ortiz marcó su séptimo gol en los superclásicos, el actual goleador en vigencia.

El Capi Ortiz tiene en su haber 48 clásicos entre los archirrivales desde 2009. 489 partidos jugados con la casaca franjeada donde marcó 52 goles y asistió en 48 ocasiones.