Está decidido: La resolución del Tribunal sobre el superclásico

Finalmente, el Tribunal Disciplinario de la Asociación Paraguaya de Fútbol resolvió con respecto a los puntos en juego en el superclásico por la 17ª fecha del Torneo Apertura que no pudo terminar de disputarse el pasado 19 de abril.

Esta tarde, tras escuchar los distintos argumentos de los dos clubes involucrados, el organismo de la APF decidió dar por finalizado el encuentro con victoria para Olimpia por 3-0 sobre Cerro Porteño. De esta manera, el Decano llega a 42 unidades, ocho más que el Ciclón, cuando faltan 12 puntos en juego.

La votación estuvo muy pareja, ya que cinco miembros se volcaron por la conclusión del lance a favor del club franjeado por lo que los votos quedaron 5-4. Además, ambas instituciones recibirán una multa económica: Olimpia debe pagar lo equivalente a 30 salarios mínimos, mientras que Cerro Porteño lo equivalente a 40 salarios mínimos.

Por último se mantiene la sanción con dos partidos a puertas cerradas a la entidad de Barrio Obrero, por lo que le falta un compromiso por cumplir.