06 oct. 2025
Selección Paraguaya

Son los albirrojos adelantados

La Selección Paraguaya de Fútbol, que sostendrá un par de amistoso en tierras asiáticas, ya tiene a sus primeros adelantados en Japón. El martes tendrá su primera movilización.

Octubre 06, 2025 10:45 a. m. • 
Por Redacción D10
Selección Paraguaya

Braian Ojeda, Juan Cáceres y Alejandro Romero Gamarra ya están en Japón.

Foto: Gentileza - Albirroja

El viernes, La Selección Paraguaya de Fútbol tendrá su primer amistoso de cara al Mundial 2026 y será ante el combinado japonés. Este lunes, el primer grupo albirrojo ya pisó suelo nipón, comandado por el entrenador Gustavo Alfaro.

Braian Ojeda, Juan Cáceres, Alejandro Romero Gamarra, Roberto Fernández, Gustavo Velázquez, Antonio Sanabria y Diego González son los adelantados del elenco guaraní. En las próximas horas se sumarán más convocados.

El martes, el plantel realizará su primera movilización, y será a puertas cerradas, en el Complejo Deportivo J-Green Sakai. El seleccionador llamó a 26 jugadores para los juegos ante Japón, que será el viernes 10 de octubre a las 7:20, y Corea del Sur, el 14 del mismo mes a las 8:00.

Selección Paraguaya Albirroja Paraguay
Redacción D10
