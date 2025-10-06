Son los albirrojos adelantados

El viernes, La Selección Paraguaya de Fútbol tendrá su primer amistoso de cara al Mundial 2026 y será ante el combinado japonés. Este lunes, el primer grupo albirrojo ya pisó suelo nipón, comandado por el entrenador Gustavo Alfaro.

Braian Ojeda, Juan Cáceres, Alejandro Romero Gamarra, Roberto Fernández, Gustavo Velázquez, Antonio Sanabria y Diego González son los adelantados del elenco guaraní. En las próximas horas se sumarán más convocados.

📍 Primera parada: Osaka 🇯🇵



El primer grupo de la Selección Nacional ya se encuentra en suelo japonés, donde la #Albirroja ⚪️🔴 afrontará este viernes un amistoso internacional ante el combinado local. ⚽️#VamosParaguay 🇵🇾 pic.twitter.com/dxcpNTaRBq — Selección Paraguaya (@Albirroja) October 6, 2025

El martes, el plantel realizará su primera movilización, y será a puertas cerradas, en el Complejo Deportivo J-Green Sakai. El seleccionador llamó a 26 jugadores para los juegos ante Japón, que será el viernes 10 de octubre a las 7:20, y Corea del Sur, el 14 del mismo mes a las 8:00.