19 jun. 2026
Copa del Mundo

Mundial 2026: Los partidos de hoy y dónde ver en vivo

Un día cargado de fútbol en la Copa del Mundo del 2026. Acá tenés todos los detalles para la jornada de este viernes 19 de junio.

Junio 19, 2026 11:29 a. m. • 
Por Redacción D10
Austria v Jordan: Group J - FIFA World Cup 2026

El estadio de la Bahía de San Francisco recibirá a Paraguay.

Foto: AFP

La Albirroja captura gran parte de la atención de los aficionados en esta jornada del viernes en la Copa del Mundo 2026. No obstante, la agenda también trae juegos interesantes como el que animarán los norteamericanos y los australianos.

En el Grupo D las cosas comenzarán a moverse desde las 16.00 y en Seattle, cuando Estados Unidos enfrente a Australia. Este choque de ganadores tendrá como juez principal a Felix Zwayer de Alemania. Por el mismo grupo, pero desde las 23.59, Paraguay buscará su recuperación frente a Turquía en el estadio de la Bahía de San Francisco. Este compromiso tendrá a Iván Bárton de El Salvador como juez principal.

También para este viernes, Escocia y Marruecos se verán las caras desde las 19.00 en Boston por la segunda jornada del Grupo C. Este duelo tendrá a Ilgiz Tantashev de Uzbekistán como árbitro encargado. En tanto que en Filadelfia y desde las 21.30 con Alejandro Hernández de España como árbitro central, Brasil se enfrentará con Haití.

VIERNES 19 DE JUNIO

16.00: Estados Unidos vs. Australia (GEN, El Trece)

19.00: Escocia vs. Marruecos (Popu TV)

21.30: Brasil vs. Haití (Unicanal)

23.59: Turquía vs. Paraguay (GEN, El Trece, Unicanal VS Youtube)

Guía de canales

GEN

Tigo Star: Canal 12 y 612

HD Tigo Satelital (DTH): Canal 12

Personal TV: Canal 12 o 51

Claro TV: Canal 16

Copaco IPTV: Canal 8

Trece

Tigo Star: Canal 10

Personal Flow: Canal 10

IPTV Copaco: Canal 13

Claro TV: Canal 22

Unicanal

Tigo Star: Canal 8

Personal TV: Canal 17 o 23

Claro TV: Canal 20

Copaco IPTV: 27

Mundial FIFA 2026 Copa del mundo
Redacción D10
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