Mundial 2026: Los partidos de hoy y dónde ver en vivo

La Albirroja captura gran parte de la atención de los aficionados en esta jornada del viernes en la Copa del Mundo 2026. No obstante, la agenda también trae juegos interesantes como el que animarán los norteamericanos y los australianos.
En el Grupo D las cosas comenzarán a moverse desde las 16.00 y en Seattle, cuando Estados Unidos enfrente a Australia. Este choque de ganadores tendrá como juez principal a Felix Zwayer de Alemania. Por el mismo grupo, pero desde las 23.59, Paraguay buscará su recuperación frente a Turquía en el estadio de la Bahía de San Francisco. Este compromiso tendrá a Iván Bárton de El Salvador como juez principal.
También para este viernes, Escocia y Marruecos se verán las caras desde las 19.00 en Boston por la segunda jornada del Grupo C. Este duelo tendrá a Ilgiz Tantashev de Uzbekistán como árbitro encargado. En tanto que en Filadelfia y desde las 21.30 con Alejandro Hernández de España como árbitro central, Brasil se enfrentará con Haití.
VIERNES 19 DE JUNIO
16.00: Estados Unidos vs. Australia (GEN, El Trece)
19.00: Escocia vs. Marruecos (Popu TV)
21.30: Brasil vs. Haití (Unicanal)
23.59: Turquía vs. Paraguay (GEN, El Trece, Unicanal VS Youtube)
Guía de canales
GEN
Tigo Star: Canal 12 y 612
HD Tigo Satelital (DTH): Canal 12
Personal TV: Canal 12 o 51
Claro TV: Canal 16
Copaco IPTV: Canal 8
Trece
Tigo Star: Canal 10
Personal Flow: Canal 10
IPTV Copaco: Canal 13
Claro TV: Canal 22
Unicanal
Tigo Star: Canal 8
Personal TV: Canal 17 o 23
Claro TV: Canal 20
Copaco IPTV: 27