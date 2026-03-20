Sin vencedores en el cierre de la fecha 11 entre Triqui y la V Azulada

Este jueves, en el cierre de la jornada 11 del Torneo Apertura 2026, el Sportivo Trinidense y Sportivo Ameliano protagonizaron un intenso duelo que culminó igualado 1-1. Ambos equipos siguen sin poder ganar desde hace varias fechas.

En cuanto al desarrollo del partido podemos destacar que Triqui tuvo las mejores insinuaciones en la primera mitad, las acciones más importantes. Sin embargo, la V Azulada aprovechó su momento a los 29’, con el delantero Elvio Vera, que fue el autor del tanto inicial.

En la etapa complementaria, las acciones fueron más divididas, el dueño de casa salió a buscar con todo el tanto de paridad que llegó a los 60’ por intermedio de Néstor Camacho, el goleador de Trinidense, desde el punto penal.

Después del empate, el compromiso fue mucho más intenso e incluso friccionado en algunos pasajes del compromiso.

El delantero Néstor Camacho llegó a su tanto número 145 en el fútbol paraguayo, y comienza a tomar fuerza la posibilidad de superar al máximo artillero del fútbol paraguayo, Santiago Salcedo, que tiene 160 anotaciones.