Sin tregua por los 3 puntos

Ambos equipos llegan con la necesidad y obligación de ganar de cualquier manera.

El Rojo juega por la permanencia en la máxima categoría. Cada punto suma para ir escalando en la tabla del promedio. Actualmente, se encuentra penúltimo en zona de descenso directo. El equipo de Humberto Ovelar llega confiado atendiendo que en la fecha anterior superó por 2-1 a Cerro Porteño, en su casa en donde se hace fuerte.

Mientras que el Auriazul viene de sufrir la goleada de 4-1 ante Libertad, en el Luis Salinas de Itauguá y extendió en tres juegos seguidos sus malos resultados.