19 sept. 2025
Torneo Clausura

Sin tregua por los 3 puntos

General Caballero y Sportivo Luqueño abrirán el telón de la jornada 13 del de la Copa de Primera - Clausura 2025 desde las 16:30 en el estadio Ka’arendy en la ciudad de Juan León Mallorquín.

Septiembre 19, 2025 07:19 a. m. • 
Por Redacción D10
Teodoro Arce_60078750.jpg

Jugador clave. Teodoro Arce se ha convertido en el líder del equipo rojo de Mallorquín. Es el capitán y goleador.

Ambos equipos llegan con la necesidad y obligación de ganar de cualquier manera.

El Rojo juega por la permanencia en la máxima categoría. Cada punto suma para ir escalando en la tabla del promedio. Actualmente, se encuentra penúltimo en zona de descenso directo. El equipo de Humberto Ovelar llega confiado atendiendo que en la fecha anterior superó por 2-1 a Cerro Porteño, en su casa en donde se hace fuerte.

Mientras que el Auriazul viene de sufrir la goleada de 4-1 ante Libertad, en el Luis Salinas de Itauguá y extendió en tres juegos seguidos sus malos resultados.

Torneo Clausura General Caballero Luqueño
Redacción D10
