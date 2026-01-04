Santiago Mosquera es presentado en Cerro Porteño

04 ene. 2026
Ahora sí ya es completamente oficial, el colombiano Santiago Mosquera fue presentado en Cerro Porteño con música vallenata.

Por Redacción D10
Santiago Mosquera, futbolista colombiano de Cerro Porteño.

Cerro Porteño anunció a su primer refuerzo de manera oficial. Se trata del delantero colombiano Santiago Mosquera (30 años). El mismo que semanas atrás fue anunciado en un posteo que minutos después de ser publicado, el club borró de sus redes sociales.

Esta vez la presentación fue bastante ingeniosa ya que se trató de un material audiovisual con música vallenata, género característico de Colombia, nacionalidad del nuevo atacante azulgrana.

Santiago Mosquera es un jugador de 30 años, era una de las grandes figuras del Independiente Santa Fe donde coincidió con Jorge Bava, entrenador actual de Cerro Porteño. El futbolista quedó libre y llega a Barrio Obrero por recomendación de Bava.

