05 ene. 2026
Cerro Porteño

El Azulgrana toma fuerza en el Este

El plantel de Cerro Porteño, con un plantel de 39 jugadores, dio inicio a los trabajos de pretemporada en el CIDE de Minga Guazú.

Enero 05, 2026 07:35 p. m. • 
Por Redacción D10
Cerro POrteño

Alexis Martín Arias y Roberto Junior Fernández, activando en el CIDE.

Foto: Twitter.

El plantel de Cerro Porteño se instaló en la ciudad de Minga Guazú, en donde inició la etapa más importante de la pretemporada, con labores de enfoque físico haciendo base en el Centro Internacional del Este (CIDE).

El grupo compuesto por 39 jugadores, de los cuales Luis Amarilla y Sergio Araújo (que fueron sometidos a intervenciones quirúrgicas) solo acompañan ya que se encuentran en etapa de recuperación.

Los futbolistas se mueven bajo las órdenes del preparador físico Mauricio Ferraro, apuntando en conseguir un nivel que permita al grupo mantener regularidad en el primer semestre, en donde los objetivos están puestos en el torneo Apertura y la fase de grupos de la Copa Libertadores.

La principal novedad es la presencia del ofensivo colombiano Santiago Mosquera, el primer refuerzo del Ciclón, que llegó por pedido expreso del entrenador Jorge Bava, al que conoce de su paso por el fútbol cafetero.

El atacante puede aportar rasgos de juego asociado, por lo que se presagia un cambio de fisonomía en el esquema que pueda presentar el Ciclón de cara a sus primeros compromisos.

Cerro Porteño Jorge Bava Santiago Mosquera
Redacción D10
