Óscar Romero: “Falta poco para nuestra vuelta a Cerro”

Oscar Romero, mediocampista que hace días cerró vínculo con el Internacional de Brasil, se encuentra en la búsqueda de concretar acuerdo con un equipo, y como lo había formulado su hermano Ángel, la prioridad está en seguir su carrera en el exterior.

El volante refirió que el objetivo es volver a la Albirroja, por ello se descarta una posibilidad de regresar a Cerro Porteño, aclarando que en poco tiempo se puede dar la vuelta a Barrio Obrero, a lo que expuso en charla con Fútbol a lo Grande (1080 AM): “Entiendo que la gente de Cerro sea impaciente con nosotros, y quiero aclarar a la gente de Cerro que falta poco para nuestra vuelta, pero tenemos un objetivo, de estar en la lista final para el Mundial y queremos estar en una liga más competitiva”.

Romero además apuntó: “Siempre la prioridad lo tiene Cerro, por una cuestión de agradecimiento, nos abrió las puertas al fútbol y nosotros somos agradecidos con eso, y tal vez se piensa que mi continuidad no es la suficiente en el exterior, pero creo que estando afuera tengo mejores chances para volver a la selección y en eso estoy, preparándome para poder ser tenido en cuenta en la Albirroja”.

NUEVOS HORIZONTES. “Había terminado días atrás el contrato con el Inter, fue un año en el que aprendí mucho, en la continuidad no era lo que buscaba, pero siempre deja algo los clubes, he pasado un año bueno, más allá de pelear al final el mantener la categoría”, apuntó Óscar con relación a su última experiencia en el fútbol de Brasil a lo que agregó: “Ahora trato de buscar un buen futuro, pensando en lo que se viene, casi en la misma situación que Ángel, buscando opciones, hay posibilidades y uno lo trata de analizar a pesar del poco tiempo, así que ahora me tomo unos días luego de las almas emociones que fueron estar en un club grande como el Inter”.

Para Óscar, la idea de seguir afuera brindará mejores chances al momento de pelear por un lugar en la lista para el Mundial 2026 a lo que apuntó: “Escuché lo que dijo Ángel,y fue muy claro en sus declaraciones, coincido plenamente cuando expuso que con Cerro pasa lo económico, es algo más sentimental, siempre existieron ganas de volver, pero entendemos que tenemos un objetivo en el 2026 y tratamos de intentar, en mi caso con menos posibilidades, pero mientras existan chances voy a pelear, así que me voy a preparar bien”.

Acerca de su momento con la Selección Paraguaya, y si bien no fue parte del ciclo de Gustavo Alfaro, el mediocampista reflexionó: “Uno no pierde la esperanza, he tenido varios buenos momentos y no tan buenos también en la selección, ya con más de 60 partidos, y lo que quiero es volver a la Albirroja, primero está en cerrar y ganar continuidad en el club que me toque, siempre mirando de reojo a la selección, porque la meta está puesta allí, en volver a la Albirroja”.