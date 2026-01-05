Cerro Porteño intensifica trabajos en el CIDE

El supercampeón del fútbol paraguayo, Cerro Porteño, se instaló ayer en el CIDE, en la ciudad de Minga Guazú, donde permanecerá por una semana para realizar la parte fuerte de la pretemporada con miras a los desafíos que se vienen.

El Ciclón sigue en la búsqueda de dos o tres refuerzos más para completar el plantel, atendiendo que hasta el momento la única llegada es la del extremo colombiano Santiago Mosquera. La gran novedad en la lista de viajeros al Este se llama Fabrizio Jara, volante que estaba a préstamo en Nacional, y que será tenido en cuenta por Jorge Bava para este año.

El primer amistoso del Ciclón será el sábado ante el 3 de Febrero, por la mañana. Luego el plantel regresará a Asunción y el viaje a Montevideo, Uruguay, está marcado para el lunes 12.

El Azulgrana jugará dos amistosos en tierra charrúa: ante Huracán el martes 13 de enero en el estadio Parque Saroldi (18:15) y el sábado 17 ante San Lorenzo de Almagro en el Parque Viera (20:00).

1 refuerzo confirmado tiene hasta el momento Cerro Porteño (el extremo colombiano Santiago Mosquera).

Lista de viajeros

Un total de 39 jugadores viajaron al Este del país para realizar la parte fuerte de la pretemporada. Santiago Mosquera, la única incorporación hasta el momento, figura en la lista, al igual que el defensor argentino Abel Luciatti y el volante Alan Soñora.

También está el delantero argentino Sergio Araújo, pese a que estará sin poder jugar entre 6 y 8 meses.