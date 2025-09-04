04 sept. 2025
Selección Paraguaya

“Si se enfocan pueden llegar lejos”

Miguel Peque Benítez vive con mucha expectativa las horas previas del lance de Paraguay y tiró su cuota de confianza al plantel.

Septiembre 04, 2025 01:13 p. m. • 
Por Redacción D10
Albirroja_61343669.jpg

Paraguay vive un presente excelente y sueña.

Miguel Peque Benítez, histórico y mundialista con la Selección Paraguaya, conversó este jueves con Fútbol a lo Grande por Radio Monumental y contó sus sensaciones en la previa al lance con Ecuador por las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial del 2026.

“Con ganas de ver el partido e ir a otro Mundial. Es el anhelo de todos los países que van a participar. Mas que nunca tenemos una buena camada, de jugadores jóvenes y experimentados. Que si se enfocan pueden llegar lejos”, expresó el ex jugador en la 1080 AM.

Benítez afirmó que el entrenador Gustavo Alfaro viene haciendo un gran trabajo y los jugadores deben enfocarse para tratar de sacar el resultado positivo esta noche a las 20.30 en el Defensores del Chaco.

“Van a tener el apoyo de la afición, va a estar su familia, queremos festejar hoy. Queremos festejar todos juntos en la cancha”, tiró el histórico albirrojo.

Miguel Benítez Selección Paraguaya Fútbol Internacional
Redacción D10
Más contenido de esta sección
54762028335_387a269feb_o.jpg
Selección Paraguaya
Alfaro y los lesionados: “Están con nosotros”
Gustavo Alfaro, técnico de la Albirroja, se refirió a los jugadores que no pueden estar por lesión. “Ellos son parte de esto, están con nosotros”, dijo.
Septiembre 03, 2025 01:27 p. m.
GZ-Ybw7WEAAnKNR.jpg
Selección Paraguaya
Gustavo Alfaro busca la reconciliación de la Albirroja con su historia
Gustavo Alfaro, técnico de la Selección Paraguaya, manifestó sus ganas de buscar la reconciliación de la Albirroja con su historia en los Mundiales.
Septiembre 03, 2025 01:10 p. m.
 · 
Redacción D10
Gustavo Alfaro
Selección Paraguaya
Gustavo Alfaro: “No es un partido más”
El técnico de la Selección Paraguaya, Gustavo Alfaro, reconoció en conferencia de prensa las diferentes matices que rodean al juego frente a Ecuador.
Septiembre 03, 2025 01:06 p. m.
 · 
Redacción D10
locales_1642020.JPG_14816159.jpg
Selección Paraguaya
Lucas Barrios, ilusionado con la Albirroja
El histórico Lucas Barrios no ocultó su ilusión con la inminente clasificación de la Selección Paraguaya a la Copa del Mundo.
Septiembre 03, 2025 12:30 p. m.
 · 
Redacción D10
GzywnS-XQAAtO1b.jpeg
Selección Paraguaya
A la espera del gran día
La Selección Paraguaya prepara la fórmula para el compromiso de mañana ante Ecuador (20:30). Hoy habla Alfaro y se cumple la movilización más importante para definir el once titular.
Septiembre 03, 2025 07:09 a. m.
 · 
Redacción D10
aalfar.jpg
Selección Paraguaya
Gustavo Alfaro perfila el onceno con una novedad
Gustavo Alfaro, entrenador de la Albirroja, prepara una novedad en el onceno para medir este jueves a Ecuador.
Septiembre 02, 2025 09:28 p. m.
Carga Más