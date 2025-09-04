Miguel Peque Benítez, histórico y mundialista con la Selección Paraguaya, conversó este jueves con Fútbol a lo Grande por Radio Monumental y contó sus sensaciones en la previa al lance con Ecuador por las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial del 2026.

“Con ganas de ver el partido e ir a otro Mundial. Es el anhelo de todos los países que van a participar. Mas que nunca tenemos una buena camada, de jugadores jóvenes y experimentados. Que si se enfocan pueden llegar lejos”, expresó el ex jugador en la 1080 AM.

Benítez afirmó que el entrenador Gustavo Alfaro viene haciendo un gran trabajo y los jugadores deben enfocarse para tratar de sacar el resultado positivo esta noche a las 20.30 en el Defensores del Chaco.

“Van a tener el apoyo de la afición, va a estar su familia, queremos festejar hoy. Queremos festejar todos juntos en la cancha”, tiró el histórico albirrojo.