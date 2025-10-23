Con clubes de su misma estirpe

“Será un partido de históricos de Libertadores, un enfrentamiento muy bueno entre las partes”, anticipó. En esta fecha los cruces serán entre los elencos más grandes de la región. Ya están anotados para la segunda edición Vélez de Argentina, Sporting Cristal de Perú, América de Cali de Colombia y Botafogo de Brasil. En los próximos días realizarán más anuncios.

En la segunda ventana, a realizarse en julio, las series serán exclusivamente entre brasileños contra europeos. Sin embargo, Renato no descartó la particpación del club paraguayo. “Queremos que un club con la grandeza de Olimpia juegue en julio contra un europeo”, comentó el organizador.

Manifestó que Cerro Porteño también está en la agenda, aunque no hay nada cerrado con el Azulgrana.

Olimpia está fuera de la Libertadores

Con la clasificación de Nacional a las semifinales de la Copa Paraguay 2025, Olimpia se quedó sin posibilidades de disputar la Copa Libertadores del próximo año.

En cuanto al equipo, que completó su segundo entrenamiento, Ever Almeida busca los reemplazantes del capitán Richard Ortiz y Abel Paredes para el partido frente al líder Guaraní.