Servio sigue infalible desde el punto penal

Es que Servio se lució con una tremenda tapada que salió desviada hacia la esquina. Coincidentemente de ese córner se produjo el contragolpe para el penal del Aborigen. De la pena máxima se encargó Servio y, al igual que todos sus remates anteriores, no falló.

Este fue el gol 20 del portero, 19 de ellos con la camiseta del Legendario. Acumula en su carrera 23 dianas siendo en el mundo el portero con más goles hechos en actividad. Su rival en la fecha 18 será el 2 de Mayo, este domingo. El Gallo Norteño llegará lastimado a este duelo después de la goleada 5-0 ante Recoleta.