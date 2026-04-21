21 abr. 2026
Guaraní

Servio sigue infalible desde el punto penal

Gaspar Servio fue el protagonista principal de la victoria de Guaraní (2-1) sobre el Sportivo Luqueño en el encuentro correspondiente a la fecha 17 del Apertura 2026.

Abril 21, 2026 08:02 a. m. • 
Por Redacción D10
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Implacable. Servio efectivo al 100% en los penales cobrados.

Es que Servio se lució con una tremenda tapada que salió desviada hacia la esquina. Coincidentemente de ese córner se produjo el contragolpe para el penal del Aborigen. De la pena máxima se encargó Servio y, al igual que todos sus remates anteriores, no falló.

Este fue el gol 20 del portero, 19 de ellos con la camiseta del Legendario. Acumula en su carrera 23 dianas siendo en el mundo el portero con más goles hechos en actividad. Su rival en la fecha 18 será el 2 de Mayo, este domingo. El Gallo Norteño llegará lastimado a este duelo después de la goleada 5-0 ante Recoleta.

Guaraní Torneo Apertura Gaspar Servio
Redacción D10
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