12 may. 2026
Guaraní

Romagnoli lamentó la falta de eficacia ante Cerro Porteño

Guaraní cerró su participación en la fecha 20 del torneo Apertura 2026 con un empate sin goles ante Cerro Porteño en un partido intenso, pero carente de efectividad en los metros finales.

Mayo 12, 2026 04:02 p. m. • 
Por Redacción D10
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Cerro Porteño y Guaraní no se sacaron ventaja en La Nueva Olla.

Foto: Copa de Primera

Tras el compromiso, el entrenador aurinegro, el argentino Leandro Romagnoli, analizó el rendimiento de su equipo y reconoció que faltó contundencia para quedarse con la victoria.

El adiestrador destacó que su equipo generó situaciones importantes durante el encuentro, aunque lamentó no haber podido concretarlas. Además, valoró la actitud de sus dirigidos y aseguró que el plantel continúa trabajando para mantenerse competitivo en la recta final del campeonato.

“Nos faltó claridad en los últimos metros. Intentamos por diferentes caminos, pero no pudimos romper el cero”, expresó el técnico en conferencia de prensa.

Con este resultado, Guaraní suma un punto que deja sensaciones divididas en campamento aurinegro, ya que el equipo buscaba un triunfo para seguir escalando en los puestos del Apertura 2026, pensando en el acumulativo que define los cupos internacionales de los dos torneos Conmebol.

Guaraní Cerro Porteño APF
Redacción D10
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