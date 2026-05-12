Romagnoli lamentó la falta de eficacia ante Cerro Porteño

Tras el compromiso, el entrenador aurinegro, el argentino Leandro Romagnoli, analizó el rendimiento de su equipo y reconoció que faltó contundencia para quedarse con la victoria.

El adiestrador destacó que su equipo generó situaciones importantes durante el encuentro, aunque lamentó no haber podido concretarlas. Además, valoró la actitud de sus dirigidos y aseguró que el plantel continúa trabajando para mantenerse competitivo en la recta final del campeonato.

“Nos faltó claridad en los últimos metros. Intentamos por diferentes caminos, pero no pudimos romper el cero”, expresó el técnico en conferencia de prensa.

Con este resultado, Guaraní suma un punto que deja sensaciones divididas en campamento aurinegro, ya que el equipo buscaba un triunfo para seguir escalando en los puestos del Apertura 2026, pensando en el acumulativo que define los cupos internacionales de los dos torneos Conmebol.