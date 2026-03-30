Gaspar Servio: “Hay que mejorar”

El guardameta argentino Gaspar Servio lamentó el resultado y señaló que no queda otra que seguir insistiendo hasta que llegue la victoria. “Arranca una nueva etapa para todos. Tenemos que mejorar, de a poco iremos mejorando, obviamente necesitamos de los resultados para ganar en confianza que es lo que necesitamos”, dijo el capitán aborigen.

Guaraní se encuentra octavo en el torneo Apertura con tan solo 15 puntos. El próximo rival del aborigen será Rubio Ñu el miércoles 1 de abril a las 18:30 en La Arboleda.

