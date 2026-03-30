30 mar. 2026
Guaraní

Gaspar Servio: “Hay que mejorar”

Gaspar Servio, arquero de Guaraní, tuvo una destacada actuación en el partido ante el Triqui en Capiatá, pero reconoció que deben mejorar para seguir escalando en la tabla.

Marzo 30, 2026 10:04 a. m. • 
Por Redacción D10
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Gaspar Servio es el capitán de Guaraní.

El guardameta argentino Gaspar Servio lamentó el resultado y señaló que no queda otra que seguir insistiendo hasta que llegue la victoria. “Arranca una nueva etapa para todos. Tenemos que mejorar, de a poco iremos mejorando, obviamente necesitamos de los resultados para ganar en confianza que es lo que necesitamos”, dijo el capitán aborigen.

Guaraní se encuentra octavo en el torneo Apertura con tan solo 15 puntos. El próximo rival del aborigen será Rubio Ñu el miércoles 1 de abril a las 18:30 en La Arboleda.

Gaspar Servio Guaraní Torneo Apertura
Redacción D10
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